Филиппа Киркорова бросила любовница из-за большого количества женщин в постели

Девушка уверяет, что певец Филипп Киркоров любвеобильный мужчина. 39-летняя Катя Гусева призналась, что рассталась с Филиппом Киркоровым. Телеведущая обвинила окружение артиста в своей личной драме. Гусева является успешной моделью и телеведущей. Она называет себя и главным ди-джеем России. Сексуальная брюнетка воспитывает 17-летнюю дочь Арину от бывшего гражданского мужа. Катя была в отношениях со звездным адвокатом Сергеем Жориным. Он даже пообещал на ней жениться. Но обманул. По словам телезвезды, на Новый 2019 год она загадала «кусочек счастья ростом не меньше 185 см». И ее желание сбылось – артистка закрутила роман с Киркоровым. Она поселилась в его особняке. Певец вместе с моделью часто выходил в свет – они в обнимку позировали на различных премиях. Однако в этом году Гусеву не видят в обществе бывшего мужа Аллы Пугачевой. Ди-джей призналась, что Филипп так и не сделал ей предложения.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Считаю, что в отношениях нельзя проявлять чрезмерную активность, которую партнер может принять за навязчивость, — пояснила Катя. — Да и вообще я думала, что первый шаг должен был сделать сам Филипп. Когда он эти шаги делал, я была счастлива. Нам с ним было очень комфортно! Мы много времени проводили с его детками, с которыми я сразу нашла общий язык! Но потом пошло что-то не так». Телеведущая считает, что их отношения испортились из-за окружения исполнителя хита «Цвет настроения синий». По мнению Гусевой, сын Бедроса Киркорова – внушаемый человек. Артистка утверждает, что ее избранник «пошел по рукам». «В его жизни стало появляться большое количество женщин, — пожаловалась модель. — И он, как мне кажется, на данный момент не может определиться, с кем ему лучше и комфортней. Есть окружение, которое может грамотно подвести. Сказать Филиппу: «Посмотри, а эта тоже хорошая!». Он и смотрит. Филипп, как и любой мужчина, любит женщин. Он вообще любит всё красивое и дорогое!». Катя считает, что поп-королю не нужна постоянная женщина. Он счастливо живет в загородном особняке с детьми. «У него есть люди, которые обустраивают быт», — отметила бывшая невеста музыканта в интервью «Собеседнику».