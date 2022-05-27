Инсайдер: Call of Duty в Game Pass на релизе не будет до 2025-2026 года
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Инсайдер: Call of Duty в Game Pass на релизе не будет до 2025-2026 года

Инсайдер: Call of Duty в Game Pass на релизе не будет до 2025-2026 года


До лета 2023 года Microsoft намерена завершить сделку по покупке Activision Blizzard. Руководитель игрового направления Microsoft Фил Спенсер при анонсе покупки говорил, что будет стремиться добавить максимум игр издательства в Game Pass. В том числе, можно ждать и новинки от Activision Blizzard в Game Pass на релизе.

Однако, похоже, что это не касается серии Call of Duty — ее игроки не увидят в Game Pass на релизе, как минимум, до 2025-2026 года. Об этом сообщил авторитетный игровой инсайдер Том Хендерсон, который знаком с ситуацией вокруг франшизы Call of Duty. По его словам, сохраняется сделка между Activision и Sony, которая будет актуальна еще для следующих трех игр франшизы. То есть она будет распространяться на Modern Warfare II, Warzone 2 и новую часть серии от Treyarch. Инсайдер пишет, что «ничего не должно измениться до CoD 2025/2026 (в зависимости от того, когда она выйдет)».

Стоит сказать, что не нужно ожидать релиз новых частей Call of Duty в Game Pass до 2025/2026 года в день их выхода. Однако, игры могут появиться в подписке через некоторое время после релиза.

Напомним, что уже известно об эксклюзивных бонусах в Call of Duty Modern Warfare II для игроков на Playstation.

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По материалам: newxboxone

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