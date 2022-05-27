Из продажи на Xbox убрали SoulCalibur и SoulCalibur II

Вадим Карасев





SoulCalibur и SoulCalibur II, которые работают на Xbox One и Xbox Series X | S за счет программы обратной совместимости, больше нельзя купить в Microsoft Store. Игры убрали из продажи, но в них все еще могут играть пользователи, которые владеют копиями игры.

На пропажу двух игр серии SoulCalibur из продажи в Microsoft Store обратил внимание блоггер Джон Картрайт. При этом, официально Xbox и Bandai Namco не сообщали о планах убрать игры серии SoulCalibur из продажи, еще несколько месяцев назад их можно было приобрести. Однако, если посмотреть на профильные форумы, можно заметить, что игроки жаловались на отсутствие SoulCalibur и SoulCalibur II в продаже уже в марте-апреле этого года.





Напомним, что игры серии SoulCalibur представляют собой файтинги. На данный момент, SoulCalibur VI является последней частью серии.