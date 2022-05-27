Эти 2 игры сегодня присоединяются к Game Pass
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эти 2 игры сегодня присоединяются к Game Pass

Эти 2 игры сегодня присоединяются к Game Pass


Подписка Game Pass сегодня, 27 мая, пополнится двумя новыми играми.

Один из проектов — новинка, игра Pac-Man Museum+ выходит в Game Pass сразу после релиза. Она включает в себя сразу 14 игр серии Pac-Man. Сборник будет доступен в подписке на Xbox и PC.

Вторая игра, которую сегодня добавят в Game Pass, это Cricket 22. Проект добавляют в подписку на PC, ранее он был доступен только на Xbox.

Pac-Man Museum+


Watch this video on YouTube На данный момент релиз игры в Microsoft Store не состоялся. Ссылка на игру появится здесь после релиза.

Cricket 22


Watch this video on YouTube

Cricket 22

Cricket 22 — это максимально детализированная и полная игра в крикет, которую когда-либо видели фанаты этого вида спорта. Насладитесь лиценз…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Эти 2 игры сегодня присоединяются к Game Pass
Эти 2 игры сегодня присоединяются к Game Pass
Microsoft подтверждает существование «Keystone» — нового устройства Xbox
Microsoft подтверждает существование «Keystone» — нового устройства
19 малышей, которые решили поиграть в Эдварда руки-ножницы и подстригли сами себя
19 малышей, которые решили поиграть в Эдварда руки-ножницы и
Dress Code. Милла Йовович, Нина Добрев, Кара Делевинь на гала-ужине amfAR
Dress Code. Милла Йовович, Нина Добрев, Кара Делевинь на гала-ужине
Никита Ефремов рассказал о тюремном заключении своего отца
Никита Ефремов рассказал о тюремном заключении своего отца
Татьяна Буланова рассказала, как муж ей изменял
Татьяна Буланова рассказала, как муж ей изменял
Неслихан Атагюль — биография и личная жизнь: родители, муж, дети, новости 2022, фото
Неслихан Атагюль — биография и личная жизнь: родители, муж, дети,
5 фактов о Водолеях, про которые вы не знали
5 фактов о Водолеях, про которые вы не знали
В России переживают за дочь Леонида Агутина
В России переживают за дочь Леонида Агутина
Катя Гордон посмеялась над бывшим мужем
Катя Гордон посмеялась над бывшим мужем
Елена Проклова рассказала о домогательствах к Шукшиной
Елена Проклова рассказала о домогательствах к Шукшиной
По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию

Топ на сегодня

Татьяна Брухунова запечатлела Петросяна с 2-х летним сыном около театра
Татьяна Брухунова запечатлела Петросяна с 2-х летним сыном около
Вера Брежнева привела себя в порядок, чтобы после 3-месячной работы на складе, выйти в свет
Вера Брежнева привела себя в порядок, чтобы после 3-месячной работы
Максим Галкин рассказал свои амбициозные планы
Максим Галкин рассказал свои амбициозные планы
Off-duty: Мадонна и FKA Twigs на прогулке в Лондоне
Off-duty: Мадонна и FKA Twigs на прогулке в Лондоне
Ольга Дроздова высказалась о сбежавших звездах
Ольга Дроздова высказалась о сбежавших звездах

Еще по теме

Эти 2 две игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
Сразу 3 игры пополнят сегодня подписку Game Pass
Эти 3 игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
3 новинки сегодня присоединяются к подписке Xbox Game Pass