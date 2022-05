Эти 2 игры сегодня присоединяются к Game Pass

Вадим Карасев





Подписка Game Pass сегодня, 27 мая, пополнится двумя новыми играми.

Один из проектов — новинка, игра Pac-Man Museum+ выходит в Game Pass сразу после релиза. Она включает в себя сразу 14 игр серии Pac-Man. Сборник будет доступен в подписке на Xbox и PC.

Вторая игра, которую сегодня добавят в Game Pass, это Cricket 22. Проект добавляют в подписку на PC, ранее он был доступен только на Xbox.

