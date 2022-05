Эти 30+ игр и DLC выйдут на Xbox в июне + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





В июне пройдет несколько крупных игровых конференций, где можно ожидать массу интересных анонсов, а может даже и релизов. На данный же момент известно о 30+ играх и DLC, которые запланированы к выходу на Xbox One и Xbox Series X | S в июне этого года:

Game Pass

Janitor Bleeds (1 июня)Silt (1 июня)Gigapocalypse (2 июня)Gravitar: Recharged (2 июня)Souldiers (2 июня)Surface Rush (2 июня)Unexplored 2: The Wayferer’s Legacy (3 июня)Dead By Daylight: Roots of Dread (7 июня)Spellforce III: Reforced (7 июня)Super Impossible Road (8 июня)Square Keeper (9 июня)The Quarry (10 июня)Neverwinter: Dragonslayer (14 июня)The Hand Of Merlin (14 июня)Zorro: The Chronicles (14 июня)Redout 2 (16 июня)Broken Mind (21 июня)Fall Guys (21 июня)Shadowrun Trilogy (21 июня)The Elder Scrolls Online: High Isle (21 июня)Autobahn Police Simulator 3 (23 июня)Deliver Us The Moon Next-Gen (23 июня)Sonic Origins (23 июня)AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative (24 июня)Capcom Fighting Collection (24 июня)MADiSON (24 июня)Escape Academy (28 июня)F1 22 Champions Edition (28 июня)Fobia: St. Dinfna Hotel (28 июня)MX vs ATV Legends (28 июня)Tour De France 2022 (28 июня)Cuphead — The Delicious Last Course (30 июня)Outriders Worldslayer (30 июня)Rabbids: Party of Legends (30 июня)

Сейчас известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в июне:

For Honor: Marching Fire Edition (1 июня)Assassin’s Creed Origins (7 июня)Shadowrun Trilogy: Console Edition (21 июня)Escape Academy (28 июня)