Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и талисманы

Вадим Карасев

Всем хочется быть богаче и успешнее, но перед тем, как уходить с головой в работу и дела, стоит сначала настроить свое биополе на изобилие. Так деньги потекут вам в карман, а любая работа будет спориться. Эксперты рассказали, как вы можете это сделать.

Есть много причин, по которым поток изобилия нарушается. Проработайте их, чтобы стать успешнее и как можно реже встречать трудности на своем пути. Ускорить процесс помогут талисманы и советы, описанные далее.

Финансовые талисманы

Лучшие помощники для каждого из нас — это финансовые талисманы, поскольку они работают сами по себе. Нужно лишь правильно их подбирать.

Если вы постоянно работаете с цифрами и вам очень необходима внимательность, то тут на помощь придет камень под названием топаз. Данный минерал очень хорошо воздействует на наше внимание, поэтому с ним будет гораздо проще совершать важные дорогостоящие покупки.

Золотые украшения. Золото — металл богатства и успеха. Даже небольшое изделие их этого драгоценного металла способно поднять вашу самооценку, придать вам уверенности в себе и подарить мотивацию. Если вы чувствуете, что у вам начинает пропадать желание трудиться, а мысли заняты не работой, а чем-то другим, наденьте украшение из золота. Очень скоро к вам вернется желание становиться успешнее.

Хотэй. Этот восточный талисман финансовой удачи помогает более эффективно взаимодействовать с людьми. Это значит, что если ваша работа связана с постоянным общением, Хотэй будет очень кстати. С ним будет гораздо проще договариваться о чем-то, находить общий язык. Это лучший талисман тех, кто что-то продает или постоянно консультирует людей: для юристов, менеджеров по продажам, психологов.

Аквамарин. Этот минерал является одним из самых мощных для творческих личностей. Он помогает человеку принимать креативные решения и разрабатывать новые идеи. В принципе, данный минерал подойдет представителю любой профессии, но наиболее благоприятным его воздействие будет для тех, кто постоянно работает интеллектуально. Он настраивает биополе на нужный лад и может использоваться постоянно дизайнерами, писателями, музыкантами.

Руны богатства

Руна Эйваз. Она благотворно влияет на любой рабочий процесс, помогая человеку обходить стороной препятствия на пути к цели. Эта руна очень сильна для тех, кто твердо уверен в том, чего хочет и тратит на достижение цели много сил и времени. Вот как выглядит руна Эйваз:





Руна Йер. Йер не только настраивает наше биополе на получение того, чего мы хотим, но и помогает получать то, что мы действительно заслуживаем. Все те, кто много трудится, должен почаще видеть перед собой изображение этой руны:





Денежное дерево. Это самый лучший живой талисман финансовой удачи. Также оно называется толстянкой. Данное растение привлекает финансовые потоки и помогает всем, кто работает в этом помещении, настраиваться на нужный лад. Помимо толстянки полезными могут быть лимонное дерево и герань. Первое помогает восполнять утраченные силы и энергию, а второе провоцирует творческий рост.

Полезные советы в одежде

Старайтесь правильно одеваться. Речь, конечно же, идет о правильном выборе цвета одежды.

Красный цвет — оттенок победителей. Такую одежду стоит надевать в том случае, если вы занимаете высокое положение в иерархической структуре вашей компании, либо если вам предстоят серьезные и очень важные переговоры. Будьте с ним осторожны, так как он может провоцировать агрессию.

Фиолетовый цвет. Это оттенок, который лучше любого другого помогает активизировать шестое чувство, которое в финансовой деятельности может играть важнейшее значение.

Оранжевый цвет — это сильнейший творческий талисман. Одежда такого оттенка помогает принимать неординарные решения и разрабатывать новые гениальные идеи.

Практика визуализации для настройки биополя на богатство

Утренняя практика «денежный магнит». Сразу после того, как вы проснулись, постарайтесь найти пять минут для этой простой практики, которая поможет вам настроить сове сознание и биополе на изобилие. Примите положение сидя и попробуйте представить себе ту цель, к которой вы стремитесь. Например, если это идеальная для вас работа, представьте себе, как вы сидите на рабочем месте и занимаетесь тем, что любите. Представляйте все в мельчайших подробностях: убранство вокруг, вид из окна, атмосферу, место расположения офиса и так далее.

Если ваша цель — это просто иметь очень много денег, то попробуйте визуализировать определенную сумму, которая вас бы устроила — в наличном виде или в виде счета в банке. Визуализируйте это, чтобы получить быстрее то, чего хотите. Представьте себя в роли денежного магнита.