Катя Гордон посмеялась над бывшим мужем

Ведущая Катя Гордон рассказала о своей знаменитой фамилии. Сегодня Катя Гордон — владелица собственного адвокатского бюро, автор популярных песен и просто известная личность. Блондинка давно избавилась от статуса бывшей жены Александра Гордона и считает, что добилась больших успехов, чем он, прозябающий в скандальном шоу. Александр Гордон уже много лет ведет на Первом канале ток-шоу «Мужское / Женское», которое имеет сомнительную репутацию из-за скандальных тем и фриковатых гостей. Нередко на эпатажные выходки идет и сам телеведущий, чтобы привлечь внимание зрителей. А ведь когда-то его знали как настоящего интеллектуала. Теперь фамилия Гордон больше ассоциируется с его экс-супругой Екатериной. Недавно адвокат вновь вышла замуж, но документы менять не собирается.Катя Гордон - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мне 41 год, сейчас метаться с фамилиями уже смешно. Я Гордону говорю: «Сам меняй, я сейчас больший Гордон, чем ты. Это что за передачу ты ведешь вообще? С бывшей гражданской женой какого-то бывшего футболиста?» Это уже мои, черт возьми, шесть букв», — заявила она в программе «Легенда» на RTVI. Напомним, что Александр Гарриевич ведет шоу вместе с Юлией Барановской. Девять лет брюнетка была в отношениях с Андреем Аршавиным, который в итоге оставил ее одну с тремя детьми, так и не подарив заветное кольцо. Ходили слухи, что Юлия наконец-то обрела счастье с коллегой Гордоном. Однако это оказалось лишь предположениями. Недавно телеведущий женился на 20-летней Софии Каландадзе. Общественность шокирована разницей в возрасте возлюбленных, ведь Александру уже 58 лет. Катя признается: когда-то неравный брак стал причиной их развода. «Я считаю, что это тяжело: разный ритм, у него свои увлечения и так далее», — откровенничала 41-летняя бизнесвумен.