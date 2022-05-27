Кенгуру Као вернулся на Xbox — состоялся релиз игры Kao the Kangaroo
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Кенгуру Као вернулся на Xbox — состоялся релиз игры Kao the Kangaroo

Кенгуру Као вернулся на Xbox — состоялся релиз игры Kao the Kangaroo


Сегодня на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах состоялся релиз игры Kao the Kangaroo. Поклонники платформеров про Кенгуру Као ждали продолжение практически 20 лет — последняя полноценная часть серии, игра Kao the Kangaroo: Round 2, выходила еще в 2003 году, в том числе на оригинальных приставках Xbox.

Kao the Kangaroo предлагает классический для серии геймплей платформера. По сюжету, игрокам предстоит отправиться на поиски сестры и отца Кенгуру Као. Игрокам предстоит путешествовать по красочным локациям, решать головоломки и сражаться в врагами.


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Отметим, что журналисты уже оценили проект — Kao the Kangaroo набрал средний балл всего в 67 из 100 на Opencritic, и только 20% критиков рекомендуют проект. В первую очередь, игру ругают за прямолинейность и отсутствие интересных нововведений для жанра платформеров, плюс за простоту.

В Microsoft Store стоимость игры Kao the Kangaroo — $29,99.

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По материалам: newxboxone

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