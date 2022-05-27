Кевину Спейси вновь предъявили обвинения в сексуальных домогательствах
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Кевину Спейси вновь предъявили обвинения в сексуальных домогательствах

Кевину Спейси вновь предъявили обвинения в сексуальных домогательствах

Кевину Спейси предъявили новые обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian. На этот раз британская прокуратура обвиняет Спейси в сексуальном домогательстве по отношению к трем мужчинам, один из них также заявил об изнасиловании.

Все три инцидента произошли в Лондоне, в 2005, 2008 и 2013 годах. В то время Спейси работал художественным руководителем театра Old Vic.

Ранее актер Энтони Рэпп заявил, что Кевин Спейси домогался его, когда ему было 14 лет. Спейи извинился перед Рэппом, добавив, что не помнит их встречу, а после этого совершил каминг-аут. Позже обвинения против актера выдвинули еще 20 человек, в том числе несколько коллег Спейси, которые работали с ним над сериалом "Карточный домик", однако доказать эти случаи не удалось.

Секс-скандал сильно повлиял на карьеру Спейси. Режиссер Ридли Скотт удалил все сцены с участием Спейси из своего фильма "Все деньги мира", который был уже снят и заменил его другим актером, а компания Netflix, выпускающая сериал "Карточный домик", прекратила сотрудничество с актером. Кроме того, актера лишили премии "Эмми".

Ранее стало известно о том, что Спейси получил свою первую с 2017 года роль в итальянском фильме "Человек, нарисовавший бога" режиссера Франко Неро.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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