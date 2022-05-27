Кэти Холмс впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кэти Холмс впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Кэти Холмс впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Кэти Холмс подтвердила слухи о романе с музыкантом Бобби Вутеном III: актриса появилась с новым бойфрендом на гала-вечере The Moth Ball в Нью-Йорке.


Кэти Холмс и Бобби Вутен III

Это первый "официальный" совместный выход влюбленных, но ранее папарацци уже снимали их вместе на улицах города. В начале мая, к примеру, пару подловили во время прогулки в Центральном парке.

Бобби младше Кэти на 10 лет: сейчас ему 33 года. Это первые отношения актрисы после расставания с экс-бойфрендом Эмилио Витоло, который также был младше звезды почти на 10 лет. Роман с Витоло продлился около восьми месяцев.

С Бобби, по словам инсайдеров, Кэти Холмс познакомилась через общих друзей и сейчас очень счастлива в новых отношениях.



О Бобби Вутене III известно, что он композитор, продюсер и музыкант, часто сотрудничает со звездами первой величины. В этом году даже выступал вместе с певицей Карли Рэй Джепсен на Коачелле. Вутен играет на нескольких музыкальных инструментах, поет и танцует на Бродвее — в том числе в нашумевшей постановке Дэвида Бирна "Американская утопия". В его биографии также указано, что у него были совместные выступления с Дженнифер Лопес, Дженнифер Хадсон и Маком Миллером.


Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Диана Пожарская поделилась первыми селфи сына Ивана Янковского
Диана Пожарская поделилась первыми селфи сына Ивана Янковского
Лариса Гузеева показала, как выглядит дома в пижаме и без макияжа
Лариса Гузеева показала, как выглядит дома в пижаме и без макияжа
Кэти Холмс впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Кэти Холмс впервые вышла в свет с новым бойфрендом
Эти 30+ игр и DLC выйдут на Xbox в июне + релизы в Game Pass
Эти 30+ игр и DLC выйдут на Xbox в июне + релизы в Game Pass
Пользователи сети смеются над позами моделей, показывающих одежду, и предполагают, для кого это предназначено
Пользователи сети смеются над позами моделей, показывающих одежду, и
Microsoft снова дарит игрокам деньги на покупку игр для Xbox
Microsoft снова дарит игрокам деньги на покупку игр для Xbox
На закрытый тест Gundam Evolution можно зарегистрироваться
На закрытый тест Gundam Evolution можно зарегистрироваться
Владимиру Жириновскому быстро нашли замену
Владимиру Жириновскому быстро нашли замену
Олег Меньшиков зарабатывает сумасшедшие деньги
Олег Меньшиков зарабатывает сумасшедшие деньги
Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер Colteastwood опубликовал прогнозы
Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер
Minecraft получит крупный апдейт The Wild Update уже 7 июня
Minecraft получит крупный апдейт The Wild Update уже 7 июня
Алла Пугачева хочет вернуться в Россию, а Максим Галкин поедет в Австралию
Алла Пугачева хочет вернуться в Россию, а Максим Галкин поедет в

Топ на сегодня

Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и талисманы
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Леонид Агутин посвятил трогательные стихи имениннице -Анжелике Варум
Леонид Агутин посвятил трогательные стихи имениннице -Анжелике Варум
Михаил Шахназаров прошелся по Максиму Галкину и другим звездам
Михаил Шахназаров прошелся по Максиму Галкину и другим звездам
10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется
10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется

Еще по теме

Кэти Холмс рассталась с бойфрендом после восьми месяцев отношений
Кэти Холмс засняли на прогулке с новым бойфрендом
СМИ: Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались из-за отказа актера жениться
Кэти Холмс сопровождала Джейми Фокса на вечеринке по случаю его дня рождения