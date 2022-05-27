Кэти Холмс впервые вышла в свет с новым бойфрендом

Вадим Карасев

Кэти Холмс подтвердила слухи о романе с музыкантом Бобби Вутеном III: актриса появилась с новым бойфрендом на гала-вечере The Moth Ball в Нью-Йорке.





Кэти Холмс и Бобби Вутен III

Это первый "официальный" совместный выход влюбленных, но ранее папарацци уже снимали их вместе на улицах города. В начале мая, к примеру, пару подловили во время прогулки в Центральном парке.

Бобби младше Кэти на 10 лет: сейчас ему 33 года. Это первые отношения актрисы после расставания с экс-бойфрендом Эмилио Витоло, который также был младше звезды почти на 10 лет. Роман с Витоло продлился около восьми месяцев.

С Бобби, по словам инсайдеров, Кэти Холмс познакомилась через общих друзей и сейчас очень счастлива в новых отношениях.









О Бобби Вутене III известно, что он композитор, продюсер и музыкант, часто сотрудничает со звездами первой величины. В этом году даже выступал вместе с певицей Карли Рэй Джепсен на Коачелле. Вутен играет на нескольких музыкальных инструментах, поет и танцует на Бродвее — в том числе в нашумевшей постановке Дэвида Бирна "Американская утопия". В его биографии также указано, что у него были совместные выступления с Дженнифер Лопес, Дженнифер Хадсон и Маком Миллером.

Маргарита Дорошевич