Лариса Гузеева показала, как выглядит дома в пижаме и без макияжа
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Лариса Гузеева показала, как выглядит дома в пижаме и без макияжа

Лариса Гузеева показала, как выглядит дома в пижаме и без макияжа
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева возвратилась из Болгарии в Россию. Артистка показала себя в домашней обстановке. Соведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поделилась в микроблоге новым снимком, объявив, что находится дома. В знак доказательства Лариса Гузеева предстала в одной из комнат своего особняка. На лице теледивы нет ни капли макияжа, глаза спрятали массивные очки. На руках Лариса Гузеева держит домашнюю питомицу — собачку по кличке Жужа. Облачена Лариса Гузеева в роскошную пижаму из струящегося черного шелка с растительным принтом.
Лариса Гузеева «Мои дорогие подписчики, огромное вам спасибо за любовь, внимание и участие! Спасибо за поздравления и добрые пожелания! Я дома. Никогда не думала, что эта маленькая Жужа украдет у меня сердце и лишит меня покоя… Всех обнимаю и возвращаю вам любовь», — написала под фото Лариса Гузеева. Напомним, Лариса Гузеева некоторое время провела в Болгарии, где восстанавливалась после сложного периода в жизни. Там же она отметила не только свое 63-летие, но и день рождения давней подруги Ларисы Удовиченко.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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