Меган Маркл посетила памятник убитым школьникам в Техасе. Ее обвинили в пиаре на трагедии

Вадим Карасев

Меган Маркл обвинили в пиаре и хайпе на трагедии. Вчера герцогиня Сассекская приехала в Увальде, штат Техас, где на этой неделе произошло массовое убийство: 24 мая 18-летний преступник открыл стрельбу в начальной школе. В результате, по последней информации, погибли 19 детей и двое учителей.

Визит Маркл, как пишет People, не был объявлен заранее. Супруга принца Гарри приехала возложить цветы к импровизированному памятнику жертвам стрельбы, одетая в джинсы и бейсболку. По словам ее представителя, Меган решила побывать на месте происшествия "по собственной инициативе, как мать, чтобы лично выразить соболезнования сообществу, переживающему невообразимое горе".

Маркл также посетила общественный центр, где проходит сдача крови. Туда, по сведениям BuzzFeed, она привезла напитки, сэндвичи и десерты для доноров. Один из волонтеров, работающих в центре, рассказывает:

Это было очень мило, она просто зашла вместе со своими людьми и стала помогать нам раздавать чипсы донорам, которым нужно перекусить перед сдачей крови и после... Забавно, мы поняли, кто это, только после того, как она ушла! И даже немного расстроились, если честно. Все думали, что это просто кто-то из местных жителей.

Поступок герцогини Сассекской вызвал бурю критики в соцсетях. Основная претензия комментаторов: Маркл, якобы хотевшая остаться инкогнито, привлекла к себе внимание прессы и была окружена фотографами, пока возлагала цветы к монументу. По мнению некоторых пользователей, "появиться с кучей телохранителей и фотографов — это очень в стиле Маркл, которая думает только о себе".

Визит Меган Маркл в Увальде настолько "неожиданный", что по случайности фотографы из всех крупных СМИ оказались там, чтобы снять ее у памятника,

— гласит комментарий пользователя @TimRunsHisMouth в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Простите, но это трагедия, а она использует ее как повод пофотографироваться. Лучше бы съездила к больному отцу! Вечно ищет, как бы пропиариться,

— написал пользователь @broughton_jimmy.

На днях Томас Маркл, отец герцогини, перенес инсульт. Британская пресса сообщила, что Меган не навещала отца в больнице и даже не звонила ему. Эта ситуация тоже спровоцировала поток хейтерских комментариев в сторону Маркл.

Впрочем, мнения разделились: другие комментаторы, наоборот, считают приезд герцогини в Техас поступком, достойным уважения. Пользователь @TudorChick1501 высказался:

Нет ничего плохого в заботе о людях и оказании поддержки скорбящему сообществу. Волонтеры в Увальде даже не узнали Меган Маркл. А те, кто критикует доброту, явно сами лишены этого качества.

Комментатор @kdlc99 обращает внимание на то, что публике лучше было бы подумать о более важных проблемах:

Людей сильнее взбесил приезд Меган Маркл, чем то, что полицейские стояли и ничего не делали, пока в классах расстреливали детей. Какого черта, Америка?! Разберитесь со своими приоритетами.

Принц Гарри вместе с супругой в Техасе замечен не был. Пресса пишет, что герцогиню Сассекскую в поездке сопровождал глава ее службы безопасности.

Маргарита Дорошевич