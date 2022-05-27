Microsoft подтверждает существование «Keystone» — нового устройства Xbox
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Microsoft подтверждает существование «Keystone» — нового устройства Xbox

Microsoft подтверждает существование «Keystone» — нового устройства Xbox


Уже больше года ходят слухи, что Microsoft работает над неким устройством, которое позволит игрокам получить доступ к Xbox Cloud Gaming на любом большом экране (телевизоре, мониторе). Известно, что это устройство разрабатывается под кодовым названием Keystone, и Microsoft подтвердила, что такое устройство действительно существует и находится в разработке.

Порталу windowscentral компания Microsoft сообщила, что действительно работает над Keystone в течение некоторого времени. Но от первоначальной концепции мини-консоли Xbox было принято решение отказаться:

Наше видение Xbox Cloud Gaming непоколебимо, наша цель — дать людям возможность играть в игры, которые они хотят, на любых устройствах, где они хотят. Как было объявлено в прошлом году, мы работаем над устройством потоковой передачи игр под кодовым названием Keystone, которое можно будет подключить к любому телевизору или монитору без использования консоли.

[…] В рамках любого технического путешествия мы постоянно оцениваем наши усилия, анализируем полученные знания и гарантируем, что приносим пользу нашим клиентам. Мы приняли решение отказаться от текущей версии устройства Keystone, сохранив полученные знания. И переориентировать наши усилия на новый подход, который позволит нам в будущем предоставить Xbox Cloud Gaming большему количеству игроков по всему миру.

На данный момент нет информации о том, когда Microsoft представит устройство под кодовым названием Keystone.

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По материалам: newxboxone

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