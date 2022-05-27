Microsoft снова дарит игрокам деньги на покупку игр для Xbox

Вадим Карасев





Microsoft часто в ходе крупных распродаж рассылает случайным игрокам подарочные карты на покупки в Microsoft Store. Это могут быть карты на $5, $10, $15 или другую сумму, в зависимости от региона и везения конкретного игрока.

Как сообщают пользователи в соцсетях, сейчас Microsoft начала очередную волну рассылок подарочных карт Xbox. Купить игры, используя полученные бонусы, можно до 30 июня. Подарки рассылаются через сообщения Xbox.





Стоит сказать, что Microsoft нигде не анонсирует список регионов, в которых происходит рассылка бонусов. Известно, что такие подарки уже получили игроки из США, Британии и некоторых европейских стран.