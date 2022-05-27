Minecraft получит крупный апдейт The Wild Update уже 7 июня

Вадим Карасев





В конце 2021 года студия Mojang анонсировала крупное обновление The Wild Update для Minecraft. Сегодня стала известна дата его выхода — 7 июня 2022 года.

С обновлением The Wild Update игроков ждет много нового контента, основное:

Два новых биома — болота и «глубокая темнота».Несколько новых блоков, которые можно будет достать только в новых биомах.Новые враги — Надзиратель, Allay, Жабы.Новые предметы.

Обновление Wild будет доступно для загрузки 7 июня для Minecraft: Bedrock Edition на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android и Windows, а также для Minecraft: Java Edition на Windows, macOS и Linux.

Напомним, что аудитория Minecraft на всех платформах уже превышает 140 миллионов игроков.