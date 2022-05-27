Многопользовательский режим The Quarry задержится почти на месяц

Вадим Карасев





2K и Supermassive Games несколько месяцев назад анонсировали новую игру — The Quarry. Это очередное интерактивное кино от Supermassive Games, которое обещает порадовать поклонников подростковых хорроров. Игра выходит 10 июня, но сегодня разработчики объявили, что многопользовательская часть появится чуть позже.

Кооперативное прохождение The Quarry по сети станет доступно в игре только 8 июля, то есть примерно через месяц после релиза основного проекта. Остальные все заявленные функции The Quarry будут доступны 10 июня — одиночное прохождение, «режим кино», игра за одной консолью в кооперативе.

Игра The Quarry выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

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