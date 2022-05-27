На закрытый тест Gundam Evolution можно зарегистрироваться
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На закрытый тест Gundam Evolution можно зарегистрироваться

На закрытый тест Gundam Evolution можно зарегистрироваться


Издательство Bandai Namco анонсировало проведение закрытого сетевого тестирования Gundam Evolution. Принять участие в тесте могут игроки на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 — с 23 по 28 июня.

Чтобы принять участие в тестировании Gundam Evolution, нужно зарегистрироваться на сайте игры. Регистрация будет открыта до 12 июня, а 16-17 июня игроки, которые были отобраны на тестирование, получат соответствующую информацию.

Gundam Evolution — это командный шутер от первого лица, в котором игроки могут сражаться 6 на 6 в мобильных костюмах из мультивселенной Gundam. В игре будет три игровых режима, основанных на целях: «Захват точек», «Доминирование» и «Разрушение». Сама игра после релиза будет условно-бесплатной.


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По материалам: newxboxone

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