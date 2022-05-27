Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала

Певица Наргиз Закирова запрещена в России до конца жизни. Артистка крайне нелестно отзывалась о России, за что оказалась в черном списке. Отныне Наргиз Закировой запрещен въезд в нашу страну на... 50 лет. Теперь певице придется выступать исключительно за границей. По поводу действий 51-летней Закировой резко высказалась корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, которая сегодня активно освещает военные события на Донбассе, а недавно даже получила ранение. «Зашла в Telegram узбекской певицы Наргиз, которой наши пограничники запретили въезд в Россию на 50 лет (навсегда). Ну, кукушка там знатно и безвозвратно подтекает. Так что теперь со своими концертами товарищ Наргиз отправится к нашим соседям. Но мне другое интересно — человек с такой открытой позицией по отношению к России зачем сюда ехал? Чтобы что?» — поинтересовалась Куксенкова в личном блоге.Наргиз Закирова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сама артистка пока не прокомментировала запрет на въезд в Россию, зато продемонстрировала в соцсетях, что вовсю работает над новым музыкальным материалом. «У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию, как, к примеру, получилось со Светланой Лободой. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции. Теперь она будет планировать свою деятельность за границей. В Москве у Наргиз осталось имущество, но также у нее огромное количество друзей, которые помогут продать его в случае необходимости», — разъяснил в адвокат исполнительницы Бахром Исмаилов.