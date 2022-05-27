Неслихан Атагюль — биография и личная жизнь: родители, муж, дети, новости 2022, фото

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Молодая турецкая актриса Неслихан Атагюль получила признание не только в своей стране: биография и личная жизнь молодой талантливой красавицы интересует ее поклонников в разных странах мира. Все хотят знать, кто ее муж, есть ли у нее дети, какие новые ее фото появились в 2022 году.Неслихан появилась на свет 20 августа 1992 года в Стамбуле в простой семье, которая не имела турецких национальных корней. Отец девочки, который по этнической принадлежности был черкесом, работал простым водителем. Мама была домохозяйкой родом из Белоруссии. Экзотическое смешение славянской и кавказской крови отразилось на внешности девочки, которая унаследовала от своих родителей точеные черты лица. У нее большие миндалевидные глаза зеленого цвета, роскошные светло-каштановые волосы и классический овал лица.Неслихан была младшим ребенком в семье, кроме нее был еще старший брат, который появился на свет за 7 лет до ее рождения. Девочка была всеобщей любимицей, она была настолько красивой, что прохожие оборачивались вслед, когда маленькая Неслихан шла с матерью по городу. Мать решила использовать уникальные природные данные своего ребенка для создания модельной карьеры. Она сама водила девочку по кастингам модельных агентств, сделав профессиональное портфолио.Рекламное агентство Neşe Erberk заключило с девочкой контракт на съемки в рекламном ролике, когда ей было всего 8 лет. После этого девочка снялась в рекламе для нескольких известных брендов:«Тофита»;«Валенза Кидз»;«Сутас».Природа одарила ее не только внешней красотой, но и талантом, и сильным характером. Уже в 8 лет она твердо заявила отцу, что хочет стать актрисой. Он, ласково погладив дочку по волосам, сказал, что у нее все обязательно получится.Через несколько лет Неслихан сама позвонила в актерское агентство, чтобы уже начать делать карьеру. Ей было всего 13 лет. Вскоре маме пришлось вести дочь на пробы. Сниматься в кино девочка начала с 14 лет. Первым полнометражным фильмом для нее стала драматическая комедия «Первая любовь», за которую юной актрисе вручили премию на кинофестивале «Золотой кокон» как самой молодой и талантливой номинантке.Другим крупным проектом Неслихан Атагюль стал телевизионный сериал «Листопад», который вышел на экраны турецкого телевидения в 2008 году. Девушка снялась в 34 первых сериях телекартины. В это время она еще училась в школе, но уже снималась для модельных агентств.Окончив школу, Неслихан поступила в Стамбульский университет на факультет театрального мастерства, желая стать профессиональной актрисой.В 2012 году вышла на экраны турецко-немецкая картина «Араф» («Чистилище»). Работа в ней принесла молодой актрисе мировую известность. Ее актерское мастерство было отмечено на нескольких международных кинофестивалях. За работу над этим фильмом 20-летняя актриса была награждена премиями 6 международных кинофестивалей.В 2013 году актриса снялась в картине «Два лица Стамбула», где она познакомилась со своим будущим мужем актером Кадиром Догулу. В фильме актеры сыграли главные роли двух влюбленных.Картина «Все, что мне осталось от тебя», вышедшая на широкий экран в 2015 году, принесла Неслихан европейскую известность. В этом фильме она сыграла главную роль, а ее партнером был известный турецкий актер Экин Коч. В этом же году на турецкие телеэкраны вышел популярный сериал «Черная любовь» с ее участием.Молодая талантливая актриса не только активно снимается в кино и на телевидении. У нее много контрактов с ведущими брендами модной одежды. Она является официальным лицом компаний «Пума» и «Пантин».В 2018 году на экраны вышел остросюжетный сериал «Дно», где Неслихан играет одну из главных ролей — помощницу врача, которая по совместительству работает хакером.У Неслихан очень загруженный рабочий график. Она постоянно снимается в кино или на модных фотосессиях. При этом Неслихан успевает вести свой Инстаграм, постоянно загружая в него новые фото для своих фолловеров, которых у нее очень много.Кроме идеальных черт лица, девушка имеет стройную фигуру, она размещает в своем Инстаграме фото из дома, во время прогулки, из поездки, со встречи со своими поклонниками. У актрисы очень светлый характер, она открыта к общению и не боится публичности. Ее поклонники получают из первых рук актуальную информацию о ее личной жизни.Молодая турецкая актриса постоянно принимает участие в благотворительных акциях. В Турции, где живет много футбольных фанатов, традиционно проводят благотворительный матч, на котором собираются средства в помощь женщинам, страдающим раком груди. В 2020 году Неслихан Атагюль приняла участие в такой благотворительной акции.В начале прошлого года зрители сериала «Дочь посла» были огорчены печальным известием о том, что Неслихан покидает проект из-за того, что у нее начались проблемы со здоровьем. У нее диагностировали синдром раздраженного кишечника, болезнь стала прогрессировать, в результате хрупкая актриса ростом в 168 см похудела до 45 кг. Актриса пыталась возобновить работу в проекте, но ей неожиданно стало плохо, после чего ее госпитализировали. Неслихан пришлось отказаться от дальнейших съемок в сериале, из-за чего авторы телевизионного проекта срочно переделали сценарий.Известно, что после длительной реабилитации актриса снова примет участие в съемках. В драматическом сериале «В конце ночи» Неслихан Атагюль будет сниматься со своим мужем Кадиром Догулу. Также она будет сниматься в главной роли в ремейке культовой турецкой комедии «Ах, Белинда», которая вышла на экраны в 1986 году и имела большой успех.Алина Быстрова, российский кинокритик: «Чистилище» — это турецкий артхаус, посвященный проблемам рабочего класса. Молодая актриса Неслихан Атагюль смогла невероятно достоверно сыграть психологическую драму молодой девушки, оказавшейся в сложной жизненной ситуации».В копилке молодой актрисы 11 успешных кинопроектов:2006 — «Первая любовь»;2008-2009 — «Листопад»;2011 — «Дорогой мой отец»;2011 — «Жизнь продолжается»;2011 — «Мое сердце выбрало тебя»;2012 — «Чистилище»;2013-2014 — «Два лица Стамбула»;2015 — «Все, что мне осталось от тебя»;2015-2017 — «Черная любовь»;2018 — «Дно»;2019 — «Дочь посла».За все время своей недолгой карьеры в кино молодая турецкая актриса смогла получить 8 премий известных кинофестивалей:14-й фестиваль «Золотой кокон» в 2007 году — премия за актерское мастерство в номинации «Подающая надежды молодая актриса» за фильм «Первая любовь».Международный кинофестиваль «Завтра», Москва, 2012 год — премия «Лучшая актриса» за главную роль в фильме «Чистилище».19-й кинофестиваль «Золотой кокон» — премия в номинации «Лучшая актерская игра» за картину «Чистилище».25-й Международный кинофестиваль в Токио, в 2012 году — премия за лучшую актерскую работу в фильме «Чистилище».Международный кинофестиваль в Пуне, 2012 год — премия за лучшую актерскую игру в картине «Чистилище».45-й кинофестиваль в Анталии, 2012 год — премия SIYAD в категории «Лучшей актрисе» фильма «Чистилище».16-й международный женский кинофестиваль «Летающая метла», 2013 год — премия в номинации «Самая молодая ведьма» за картину «Чистилище».Проект интернет-СМИ в 2016 году — премия и звание «Актриса года» за картину «Черная любовь».У турецкой красавицы Неслихан Атагюль всегда было много поклонников, но свое сердце она отдала актеру Кадиру Догулу, с которым познакомилась на съемочной площадке фильма «Два лица Стамбула». У актеров, которые играли влюбленных героев, завязался роман, а в 2015 году они объявили о помолвке. В июле 2016 года пара сыграла роскошную свадьбу, на которой было 200 приглашенных гостей. Молодожены вынуждены были сдвинуть дату бракосочетания из-за того, что у Неслихан скоропостижно скончался отец.В 2018 году в желтой прессе стали появляться слухи о том, что пара разводится, т. к. молодые люди редко появлялись вместе на публичных мероприятиях. Однако это оказалось неправдой. Кадира и Неслихан связывает многое, несмотря на разницу в возрасте в 10 лет. Супруги родились в бедных семьях, каждый начинал с модельного бизнеса, даже сегодня пара проводит совместные фотосессии для известных брендов. Они оба скромные, естественные и простые в общении. Многие поклонники считают их самой красивой турецкой парой.В 2019 году в прессе появилась информация о том, что, вероятно, Неслихан ждет ребенка, т. к. пара переехала в более просторный дом. На совместной пресс-конференции супруги опровергли эту информацию и пообещали сразу же сообщить журналистам о том, как будут готовиться к рождению своего первенца.Известно, что молодая красивая актриса очень требовательна к своей внешности. Она сделала две пластические операции — поправила форму носа и убрала «мешки» под глазами. Такая коррекция лица не изменила ее общего внешнего вида и сохранила индивидуальные черты.Российским поклонникам турецкой актрисы Неслихан Атагюль, которых интересуют подробности биографии и личной жизни звезды, ее отношения с мужем, информация о детях и новых фото в 2022 году, нужно запомнить следующее:Неслихан продолжает сниматься в кино после того, как прошла реабилитационный курс.В новом фильме она снимется со своим мужем Кадиром Догулу.У пары пока нет детей, у них прекрасные отношения, они работают вместе в новом проекте «В конце ночи». Пара собирается отправиться в пиар-тур по Латинской Америке для продвижения нового сериала.