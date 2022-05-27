Никита Ефремов рассказал о тюремном заключении своего отца
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никита Ефремов рассказал о тюремном заключении своего отца

Никита Ефремов рассказал о тюремном заключении своего отца
Актер Никита Ефремов не сразу осознал то, что произошло с его папой. Артист уже второй год живет под постоянным прессингом из-за ситуации с отцом, который устроил страшное ДТП в центре Москвы и получил за это тюремный срок. Помогает звездному наследнику лишь медитация. 33-летний Никита осознал, что случилось только через несколько дней после ДТП. Он сразу же призвал отца взять на себя ответственность и покаяться. Но самого его буквально трясло, потому что пресса и общественность пытались добиться комментариев, спрашивали про именитого родителя и требовали публичного выступления. «У меня отец в тюрьме, процесс транслировался на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься! Он должен сделать то, он должен сделать это… Вот это все постоянно было в голове», — эмоционально говорит Никита.
Никита Ефремов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В этой ситуации Ефремову-младшему было тяжело не только доносить что-то до зрителя, но и просто собраться и начать хоть что-то делать. В непростой период ему помогли работа и медитация. Оба занятия вытащили его из ментальных проблем. «И как мне сосредоточиться на том, чтобы нести в этой тьме какой-то внутренний фонарик? Для этого я и занимаюсь сейчас медитацией. Мне кажется, актерская профессия схожа с практикой: актерам важно смотреть в свои собственные страхи, в свои проблемы и не отводить глаза», — рассуждает Никита с «Кинопоиском». Напомним, трагедия в центре Москвы произошла 8 июня 2020 года. Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Пострадавшего экстренно госпитализировали в клинику, за его жизнь боролись несколько часов лучшие врачи, но ничего не смогли сделать. После этого начался публичный процесс над актером, которого в итоге приговорили к семи годам лишения свободы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Никита Ефремов рассказал о тюремном заключении своего отца
Никита Ефремов рассказал о тюремном заключении своего отца
Татьяна Буланова рассказала, как муж ей изменял
Татьяна Буланова рассказала, как муж ей изменял
Неслихан Атагюль — биография и личная жизнь: родители, муж, дети, новости 2022, фото
Неслихан Атагюль — биография и личная жизнь: родители, муж, дети,
5 фактов о Водолеях, про которые вы не знали
5 фактов о Водолеях, про которые вы не знали
В России переживают за дочь Леонида Агутина
В России переживают за дочь Леонида Агутина
Катя Гордон посмеялась над бывшим мужем
Катя Гордон посмеялась над бывшим мужем
Елена Проклова рассказала о домогательствах к Шукшиной
Елена Проклова рассказала о домогательствах к Шукшиной
По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
Часы ангела на июнь 2022 года
Часы ангела на июнь 2022 года
Многопользовательский режим The Quarry задержится почти на месяц
Многопользовательский режим The Quarry задержится почти на месяц
Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться
Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала

Топ на сегодня

Татьяна Брухунова запечатлела Петросяна с 2-х летним сыном около театра
Татьяна Брухунова запечатлела Петросяна с 2-х летним сыном около
Отар Кушанашвили в шоке от доходов Ивана Урганта
Отар Кушанашвили в шоке от доходов Ивана Урганта
Максим Галкин рассказал свои амбициозные планы
Максим Галкин рассказал свои амбициозные планы
Вера Брежнева привела себя в порядок, чтобы после 3-месячной работы на складе, выйти в свет
Вера Брежнева привела себя в порядок, чтобы после 3-месячной работы
Off-duty: Мадонна и FKA Twigs на прогулке в Лондоне
Off-duty: Мадонна и FKA Twigs на прогулке в Лондоне

Еще по теме

Никита Ефремов отреагировал на устроенное его отцом ДТП
Никита Ефремов улетел из России в неизвестном направлении
Никита Ефремов перебрался жить за город
Михаил Ефремов вспомнил, как получал подзатыльники от отца