Никита Ефремов рассказал о тюремном заключении своего отца

Актер Никита Ефремов не сразу осознал то, что произошло с его папой. Артист уже второй год живет под постоянным прессингом из-за ситуации с отцом, который устроил страшное ДТП в центре Москвы и получил за это тюремный срок. Помогает звездному наследнику лишь медитация. 33-летний Никита осознал, что случилось только через несколько дней после ДТП. Он сразу же призвал отца взять на себя ответственность и покаяться. Но самого его буквально трясло, потому что пресса и общественность пытались добиться комментариев, спрашивали про именитого родителя и требовали публичного выступления. «У меня отец в тюрьме, процесс транслировался на всю страну, и это было большое для меня переживание, шок. Ситуация стала огромным прессингом для семьи и для меня: выбери что-то, скажи, ты должен так поступить, ты должен это, разделись, откажись от этого или, наоборот, согласись. Он должен бежать его спасать! Нет, он должен отречься! Он должен сделать то, он должен сделать это… Вот это все постоянно было в голове», — эмоционально говорит Никита.Никита Ефремов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В этой ситуации Ефремову-младшему было тяжело не только доносить что-то до зрителя, но и просто собраться и начать хоть что-то делать. В непростой период ему помогли работа и медитация. Оба занятия вытащили его из ментальных проблем. «И как мне сосредоточиться на том, чтобы нести в этой тьме какой-то внутренний фонарик? Для этого я и занимаюсь сейчас медитацией. Мне кажется, актерская профессия схожа с практикой: актерам важно смотреть в свои собственные страхи, в свои проблемы и не отводить глаза», — рассуждает Никита с «Кинопоиском». Напомним, трагедия в центре Москвы произошла 8 июня 2020 года. Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в другую машину. Пострадавшего экстренно госпитализировали в клинику, за его жизнь боролись несколько часов лучшие врачи, но ничего не смогли сделать. После этого начался публичный процесс над актером, которого в итоге приговорили к семи годам лишения свободы.