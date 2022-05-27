Олег Меньшиков зарабатывает сумасшедшие деньги

Стали известны доходы актера Олега Меньшикова и других звезд. Стало известно, на какие деньги живут жены народных любимцев. Анастасия Чернова заработала в 2021 году всего 276 тысяч рублей. А доход Златы Эльбаум составил более 24 миллионов. Департамент культуры Москвы обнародовал сведения о доходах и имуществе за 2021 год руководителей столичных театров, музеев, оркестров и пр. Деятели культуры указали не только свои зарплаты, но и доходы жен. Семейные бюджеты нескольких пар оказались очень интересными. Некоторые цифры очень удивили экспертов. Актер фильмов «Покровские ворота» и «Сибирский цирюльник» живет в браке 17 лет. Анастасия Чернова младше его на 23 года. У супругов нет детей.Олег Меньшиков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как выяснилось, совокупный доход Олега Меньшикова за прошлый год составил около 60 миллионов рублей. 61-летний актер не только часто снимается в успешных фильмах, но и возглавляет Театр имени Ермоловой. В собственности кинозвезды числится квартира в 171 м2 на Фрунзенской набережной и автомобиль Mercedes-BenzGLS 400. Однако супруга Олега Евгеньевича в 2021 году заработала лишь 276 тысяч рублей (по 23 тысячи в месяц). У артистки нет ни машины, ни дачи. А вот в семье Геннадия Хазанова противоположная ситуация. Юморист уже 51 год женат на Злате Эльбаум. 76-летний народный артист России в прошлом году заработал 13 миллионов рублей, а его супруга – 24 миллиона. Кстати, в 2020 году разница в их доходах была еще более впечатляющей – 9 миллионов и 135 миллионов рублей. Супруга телезвезды ведет строительный бизнес, она также добилась успеха в сфере торговли. На Злату Иосифовну зарегистрированы квартиры в Москве, Израиле и Латвии, а также пять земельных участков в России. Годовой доход худрука театра «Et Cetera» и председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина составил 10 миллионов рублей. А его жена, народная артистка Евгения Глушенко получила 2,3 миллиона рублей. Она выходит на сцену лишь в двух спектаклях Малого театра и давно не снимается в кино, указала «КП».