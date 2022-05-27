Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в сети
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в сети

Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в сети


Игру Two Point Campus ожидали на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC еще в мае, но разработчики перенесли проект на август. Теперь дата релиза юмористичной экономической стратегии назначена на 9 августа, в этот же день она станет доступна в подписке Game Pass.

Сегодня в сети появилось сразу несколько превью-видео по игре Two Point Campus, в которых можно посмотреть на геймплей проекта. Свои ролики опубликовали известные игровые издания — IGN, VGC, Gamesradar. В видео можно посмотреть начальные стадии игры. Так, в геймплее от VGC демонстрируется создание факультета рыцарей, а журналисты GamesRadar создали курс волшебства.


Watch this video on YouTube
Watch this video on YouTube
Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Женский гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в сети
Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в
Из продажи на Xbox убрали SoulCalibur и SoulCalibur II
Из продажи на Xbox убрали SoulCalibur и SoulCalibur II
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и талисманы
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Филиппа Киркорова бросила любовница из-за большого количества женщин в постели
Филиппа Киркорова бросила любовница из-за большого количества женщин
10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется
10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется
Все как есть: прелести материнства, которые вы познаете лишь после родов
Все как есть: прелести материнства, которые вы познаете лишь после
Леонид Агутин посвятил трогательные стихи имениннице -Анжелике Варум
Леонид Агутин посвятил трогательные стихи имениннице -Анжелике Варум
Михаил Шахназаров прошелся по Максиму Галкину и другим звездам
Михаил Шахназаров прошелся по Максиму Галкину и другим звездам
CD Projekt: «Фаза исследований» в разработке новой части The Witcher завершена
CD Projekt: «Фаза исследований» в разработке новой части The Witcher
Xbox и Netflix выпустят Xbox Series S к новому сезону сериала «Очень странные дела»
Xbox и Netflix выпустят Xbox Series S к новому сезону сериала «Очень

Топ на сегодня

Любовь с первого взгляда — это не просто так: что она может значить на самом деле
Любовь с первого взгляда — это не просто так: что она может значить
Кристина Орбакайте в день рождения вышла на сцену Crocus City Hall
Кристина Орбакайте в день рождения вышла на сцену Crocus City Hall
Прохор Шаляпин набросился на Ларису Долину
Прохор Шаляпин набросился на Ларису Долину
Сергей Глушко рассказал о разводе с Наташей Королевой
Сергей Глушко рассказал о разводе с Наташей Королевой
Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову
Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову

Еще по теме

Официально: дату релиза Two Point Campus на Xbox и в Game Pass перенесли
Первый геймплей Two Point Campus — игра будет в Game Pass в день релиза
Новый трейлер Two Point Campus рассказывает об уроках магии
Новый трейлер Two Point Campus показывает курс археологии