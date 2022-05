Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в сети

Вадим Карасев





Игру Two Point Campus ожидали на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC еще в мае, но разработчики перенесли проект на август. Теперь дата релиза юмористичной экономической стратегии назначена на 9 августа, в этот же день она станет доступна в подписке Game Pass.

Сегодня в сети появилось сразу несколько превью-видео по игре Two Point Campus, в которых можно посмотреть на геймплей проекта. Свои ролики опубликовали известные игровые издания — IGN, VGC, Gamesradar. В видео можно посмотреть начальные стадии игры. Так, в геймплее от VGC демонстрируется создание факультета рыцарей, а журналисты GamesRadar создали курс волшебства.

