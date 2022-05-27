Песков: Российско-украинские переговоры заморожены по вине Киева
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Песков: Российско-украинские переговоры заморожены по вине Киева

Песков: Российско-украинские переговоры заморожены по вине Киева

Тема: Военная операция на Украине


12:48  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: ТАСС



Переговоры России с Украиной сейчас заморожены по решению Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Это контрастирует со словами президента Украины Владимира Зеленского о необходимости переговоров на высшем уровне, заявил представитель Кремля.

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#международные отношения #Украина

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По материалам: pnp.ru

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