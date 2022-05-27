Певица Анастасия уже в девятый раз пошла под венец

56-летняя певица Анастасия снова сыграла свадьбу. Артистка вышла замуж в девятый раз. Ее избранником стал предпоследний бывший муж Владимир Зудин. Артистка сама решила с ним наладить отношения и сделала первый шаг, но она никак не ожидала, что супруг не только простит ее, но и вновь позовет замуж.Певица Анастасия - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я, наверное, впервые в жизни очень искренне и ярко извинилась перед Володей, и мы заново поженились», — цитирует Анастасию «СтарХит». Отметим, что свою предыдущую свадьбу с Юлианом Анастасия назвала ошибкой. Уже через два месяца она поняла, что не может с ним делить одну крышу, а через год они разошлись. По словам певицы, артист давил на нее и диктовал, что ей делать. А Юлиан обвинял ее в обмане. Он хотел ребенка и утверждал, что его избранница вместо процедур для ЭКО гуляла, а потом говорила, что все прошла, как требовалось.