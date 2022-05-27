По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
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По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию

По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
Как сообщает пресса, актриса Чулпан Хаматова разочаровалась в Европе. Артистка обосновалась в элитном коттедже в экопоселении под Ригой. Не успев приехать в Латвию, актриса театра и кино тут же дала интервью, едва ли не разрыдавшись о того, что скопленных ею денег без съемок хватит только на 3-4 месяца. Похоже, Чулпан никак не ожидала, что жизнь за границей окажется такой дорогой. А теперь ходят слухи, что актриса подумывает вернуться на родину.
Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» О переобувании Хаматовой высказался и латвийский актер Ивар Калныньш. По его мнению, звезда не привыкла бесплатно проводить «творческие вечера». А заработанные в Латвии гонорары едва ли могут сравниться с теми суммами, что Чулпан получала на родине будучи ведущей театральной актрисой. «Хаматова уже начала задумываться: а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию. Да уж, уходят, громко хлопнув дверью, а возвращаются на цыпочках… Обрыдло мне все это, господа!» — отметил Калныньш «Аргументов недели». Ранее об отъезде актрисы высказалась и Татьяна Васильева, заявив, что лично она не хотела бы, чтобы Чулпан Хаматова возвращалась на родину.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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