Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль

Прохор Шаляпин рассказал о возможных причинах сбежавшей певицы Аллы Пугачевой. Тема переезда артистки в Израиль продолжает оставаться главной на всех информационных площадках. В феврале Примадонна, ничего не объяснив публике, вывезла свою семью за границу. Писали, что народная артистка уехала в обычный отпуск и собирается скоро вернуться. Однако было очевидно, что страдающая аэрофобией Алла Борисовна не решилась бы сесть в самолет ради коротких каникул у моря. Прохор Шаляпин предполагает, что на самом деле Пугачева сбежала ради того, чтобы сохранить доступ к деньгам на зарубежных счетах. Певец говорит об этом без осуждения и признается, что на месте Примадонны поступил бы так же. «Может, если бы у меня были за границей деньги, миллионы, мне бы тоже было бы что терять, я бы переживал. Но я не осуждаю, это личный выбор Пугачевой», — сказал Шаляпин.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В своем комментарии певец подчеркнул, что Алла Борисовна может еще вернуться обратно. В отличие от той же Чулпан Хаматовой, которая после эмиграции облила помоями Россию, Примадонна воздерживается от любых комментариев. «Алла Борисовна ничего не говорила про страну», — напомнил Шаляпин в беседе с «Пятым каналом». Напомним, что Пугачева недавно дала первый комментарий о своих планах на возвращение домой. Она заявила, что вернется ближе к осени, перед началом нового учебного года её детей. Но в звездной тусовке многие уверены, что Примадонна не объявится в Подмосковье в ближайшие годы.