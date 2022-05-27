Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль

Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Прохор Шаляпин рассказал о возможных причинах сбежавшей певицы Аллы Пугачевой. Тема переезда артистки в Израиль продолжает оставаться главной на всех информационных площадках. В феврале Примадонна, ничего не объяснив публике, вывезла свою семью за границу. Писали, что народная артистка уехала в обычный отпуск и собирается скоро вернуться. Однако было очевидно, что страдающая аэрофобией Алла Борисовна не решилась бы сесть в самолет ради коротких каникул у моря. Прохор Шаляпин предполагает, что на самом деле Пугачева сбежала ради того, чтобы сохранить доступ к деньгам на зарубежных счетах. Певец говорит об этом без осуждения и признается, что на месте Примадонны поступил бы так же. «Может, если бы у меня были за границей деньги, миллионы, мне бы тоже было бы что терять, я бы переживал. Но я не осуждаю, это личный выбор Пугачевой», — сказал Шаляпин.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В своем комментарии певец подчеркнул, что Алла Борисовна может еще вернуться обратно. В отличие от той же Чулпан Хаматовой, которая после эмиграции облила помоями Россию, Примадонна воздерживается от любых комментариев. «Алла Борисовна ничего не говорила про страну», — напомнил Шаляпин в беседе с «Пятым каналом». Напомним, что Пугачева недавно дала первый комментарий о своих планах на возвращение домой. Она заявила, что вернется ближе к осени, перед началом нового учебного года её детей. Но в звездной тусовке многие уверены, что Примадонна не объявится в Подмосковье в ближайшие годы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Часы ангела на июнь 2022 года
Часы ангела на июнь 2022 года
Многопользовательский режим The Quarry задержится почти на месяц
Многопользовательский режим The Quarry задержится почти на месяц
Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться
Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала
Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Женский гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в сети
Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в
Из продажи на Xbox убрали SoulCalibur и SoulCalibur II
Из продажи на Xbox убрали SoulCalibur и SoulCalibur II
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и талисманы
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Филиппа Киркорова бросила любовница из-за большого количества женщин в постели
Филиппа Киркорова бросила любовница из-за большого количества женщин
10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется
10 признаков того, что вы счастливы, даже если вам так не кажется

Топ на сегодня

Прохор Шаляпин набросился на Ларису Долину
Прохор Шаляпин набросился на Ларису Долину
Кристина Орбакайте в день рождения вышла на сцену Crocus City Hall
Кристина Орбакайте в день рождения вышла на сцену Crocus City Hall
Сергей Глушко рассказал о разводе с Наташей Королевой
Сергей Глушко рассказал о разводе с Наташей Королевой
Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову
Лена Миро обрушилась на Ольгу Бузову
6 фактов о Козерогах, про которые вы не знали
6 фактов о Козерогах, про которые вы не знали

Еще по теме

Алла Пугачева с мужем потеряли миллионы
Виталий Милонов высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Алла Пугачева завела Instagram и добавила фото в «игривом паричке»
Ирина Салтыкова в шоке от эмиграции Аллы Пугачевой