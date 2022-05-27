Похоже, Cyberpunk 2077 получит только одно сюжетное DLC
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Похоже, Cyberpunk 2077 получит только одно сюжетное DLC

Похоже, Cyberpunk 2077 получит только одно сюжетное DLC


В этом году разработчики Cyberpunk 2077 уже довольно серьезно улучшили проект, чем подняли его популярность. Игра получила долгожданную оптимизацию до консолей нового поколения, плюс были устранены многие проблемы на приставках прошлого поколения и добавлены некоторые улучшения в сам игровой процесс.

Еще в апреле на встрече с инвесторами студия CD Projekt сообщила, что Cyberpunk 2077 получит первое сюжетное DLC не раньше 2023 года. Точная дата выхода дополнения все еще не сообщается, но, похоже, что первое DLC будет единственным. Один из основателей студии Адам Кичиньский прокомментировал в беседе с инвесторами разработку дополнения для Cyberpunk 2077. Он заявил, что «аддон должен стать последним проектом на Red Engine». Напомним, недавно CD Projekt объявили о сотрудничестве с Epic Games и планах выпускать свои будущие игры на Unreal Engine.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда руководители CD Projekt говорят об одном готовящемся DLC для Cyberpunk 2077.

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По материалам: newxboxone

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