Полина Гагарина сообщила о будущей свадьбе
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Полина Гагарина сообщила о будущей свадьбе

Полина Гагарина сообщила о будущей свадьбе
Певица Полина Гагарина собралась под венец. Артистка в соцсетях объявила о своей скорой свадьбе. На снимке она предстала в белом вечернем корсетном платье. Звезда, одетая в расшитый жемчугом и стразами наряд с открытыми плечами, сделала селфи. «Уж замуж невтерпеж. Я сказала «да», но не от всего сердца», написала Полина Гагарина.
Полина Гагарина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что в последние годы Полина Гагарина встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Судя по всему, именно он сделал исполнительнице предложение. Добавим, что у Полины Гагариной есть 14-летний сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым. Также у нее дочь от модного фотографа Дмитрия Исхакова.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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