Пользователи сети смеются над позами моделей, показывающих одежду, и предполагают, для кого это предназначено

При покупке одежды в интернет-магазинах приходится полагаться на фотографии, которые предоставляет продавец. Но что делать, когда модели на этих самых фотографиях изгибаются так, словно они на йоге, и нормально рассмотреть вещь не получается? Только посмеяться над этим в Твиттере, что и делают его пользователи.

Пользовательница Твиттера обратила внимание на странные фото моделей, демонстрирующих штаны

Рассмотрим эти фото покрупнее:

Подобные способы показывать одежду зацепили не только авторку твита, но и других пользователей. Они принялись шутить, показывать другие примеры и предполагать, для кого такие фотографии могут быть полезны.

Наверняка так и было

У кого-то есть подобные коллекции

ZARA славится своими странными фотосессиями для демонстрации одежды. Вот в этом посте мы рассказывали о джинсах, которые показывают призраки. А тут вы можете найти пародии на снимки моделей.

Но вообще-то у этих фото есть и практическая польза

Например, высоким недостаточно просто стандартных фото

Для людей с нестандартным образом жизни

Идеально для общественного транспорта

В общем, на любые снимки, даже самые странные, найдётся свой потребитель. А вот фотографии из магазина одежды, который показывает, как одни и те же модели смотрятся на девушках разного роста.