Правительство уточнило условия финансирования туризма в Кузбассе

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Мария Соколова

Кабмин уточнил условия софинансирования строительства туристических объектов в Кузбассе. Такое постановление правительства от 18 мая 2022 года № 896 вступает в силу 27 мая.

Документ вносит изменения в приложение к государственной программе «Развитие туризма». Речь идет об уточнении порядка выделения субсидии Кемеровской области для финансирования строительства и реконструкции объектов инфраструктуры спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». Согласно постановлению, могут быть установлены различные уровни софинансирования из федерального и регионального бюджета в случае строительства более одного объекта инфраструктуры этого комплекса.

Законы, вступающие в силу с 27 мая

«Шерегеш» — это горнолыжный курорт, расположенный на стыке Алтая и Саян. С начала 2000-х годов количество туристов, приезжающих туда, выросло с 30 тысяч до 2 миллионов в год. Мероприятия по комплексному развитию комплекса «Шерегеш» входят в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. В планах — увеличение турпотока в «Шерегеше» к 2035 году до 3,5 миллиона человек. Для этого предстоит построить еще 3,5 тысячи гостиничных номеров.

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