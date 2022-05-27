Председателем ЛДПР стал Леонид Слуцкий

Впервые за 32 года партия на внеочередном съезде выбрала нового лидера

16:57 Автор: Мария Соколова

На 34-м съезде ЛДПР, состоявшемся в Москве в Институте мировых цивилизаций 27 мая, главным вопросом было избрание нового председателя партии. Единственным кандидатом на пост лидера ЛДПР в бюллетене для голосования стал глава одноименной фракции в Госдуме Леонид Слуцкий. Делегаты съезда проголосовали за него. Слуцкий заявил, что стратегия партии будет направлена на защиту прав избирателей и решение социальных вопросов. Он считает, что ЛДПР покажет достойный результат на выборах в 2022 году.

Единственный кандидат

В съезде участвовали 87 делегатов и сто приглашенных. На сцене рядом с президиумом разместили большой черно-белый портрет Владимира Жириновского, а по залу развесили лозунги «Жириновский навсегда!» и «Жириновский в наших сердцах!».

Съезд начали с минуты молчания — ее объявил Леонид Слуцкий в память о Жириновском.

«Он в памяти и сердце каждого из нас», — сказал Слуцкий, слова которого привел Telegram-канал фракции. Жириновский возглавлял партию с момента ее основания в 1990 году. Политик скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

После его смерти временно исполнять обязанности партруководителя назначили Леонида Слуцкого. А 18 мая его избрали и главой фракции в Госдуме. Высший совет партии 26 мая рекомендовал съезду включить Слуцкого в бюллетень для голосования. За это 27 мая проголосовали 86 делегатов съезда, а один — против. За выдвижение члена Высшего совета ЛДПР, депутата Госдумы VII созыва Александра Шерина тоже выступил один делегат. Как пояснил руководитель Высшего совета Ярослав Нилов, включение в список Шерина поддержало только Рязанское отделение партии.





Устав ЛДПР не предусматривает процедуру предварительного выдвижения кандидатов. Бланк для голосования формируют прямо на съезде. И в него попала только фамилия Слуцкого, за которого проголосовало абсолютное большинство делегатов — 86. Против не было, один не голосовал. Едва Ярослав Нилов объявил итоги голосования, зал разразился аплодисментами и встал. Согласно уставу партии, ее председателя избирают на четыре года, при этом нет ограничений по числу сроков.

Курс на социальную политику

54-летний глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в парламенте уже 23 года — почти полжизни.

«Благодарю за поддержку и оказанное доверие! Это огромная ответственность. ЛДПР продолжит дело основателя партии Владимира Жириновского и будет дальше работать на благо великой России!» — написал Слуцкий в своем telegram-канале после голосования. Выступая перед делегатами, он заявил, что ЛДПР останется конструктивной оппозиционной партией.





Позже он сказал журналистам, что стратегия партии в целом останется прежней, но «будет как-то модифицирована, будет возрастать в сторону людей, в сторону решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики», процитировало Слуцкого ТАСС. По его словам, ЛДПР всегда ориентировалась на поддержку простых людей. Новый лидер подчеркнул, что все задачи, которые ставил Владимир Жириновский, будут выполнены.

«Выборы осенью. Думаем, покажем достойный результат», — сказал Слуцкий, добавив, что партия планирует усилить поддержку региональных отделений.

Что может измениться

Взаимодействие Кремля и ЛДПР будет зависеть от активности этой партии и от того, насколько конструктивными будут ее инициативы, сказал журналистам 27 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого привело ТАСС.

«До сих пор эта партия имела свой достаточно устойчивый электорат, партия одна из старейших в нашей стране, это весьма популярная партия, — констатировал он. — Давайте дождемся, как новое руководство партии дальше эту организацию политическую поведет вперед».

«Слуцкий опытнейший парламентский политик, он больше 20 лет в Госдуме, — сказал «Парламентской газете» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. — У него большой международный опыт и опыт парламентской дипломатии, но он не харизматичен».





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По его словам, электорат ЛДПР привык, что даже на региональные выборы Жириновский «приезжает, выступает и заводит людей».

«Люди голосовали за ЛДПР, в том числе желая видеть Жириновского и дальше в парламенте, чтобы было интересно и не скучно. Сейчас этого фактора не будет, и это очень сильно ослабляет ЛДПР», — отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что если в 1993 году избиратели голосовали не за партию, а за Жириновского, то теперь голосуют в целом за ЛДПР, которая стала брендом, и, судя по опросам, ЛДПР занимает третье место среди избирателей после «Единой России» и КПРФ.

Препятствий для будущего развития ЛДПР Алексей Макаркин не видит: партия по-прежнему консолидирована, после смерти Жириновского не произошел раскол, а партийцы выбрали рациональную стратегию, избрав Леонида Слуцкого главой фракции и председателем партии.

«Жириновский сделал для ЛДПР свое последнее большое дело — он провел партию в Госдуму в 2021 году. Она будет в парламенте до 2026 года. Сохраняется статус парламентской партии, возможность выхода на телевидение, возможность прямого диалога с президентом. Вряд ли Слуцкому удастся как-то увеличить поддержку ЛДПР, но он будет стремиться не утратить то, что было достигнуто Жириновским», — подчеркнул Макаркин.

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев полагает, что у Слуцкого «нет стремления быть публичным выборным бойцом». «Считаю, что главным спикером от ЛДПР, по крайне мере по внутриполитической повестке, точно будет не Слуцкий, — сказал эксперт «Парламентской газете». — Появляется шанс для всей когорты спикеров второго ряда начать свою персональную карьеру публичных политиков, и очень может быть, что со временем им станут тесны партийные рамки».

Первое собрание инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии СССР состоялось 13 декабря 1989 года. 31 марта 1990 года на учредительном съезде назвали основные задачи либерал-демократов: правовое государство с президентской формой правления, рыночной экономикой и многопартийной системой. На том же съезде Владимира Жириновского избрали председателем партии. В программе, с которой ЛДПР шла на выборы в 2021 году, она предложила разделить страну на 30 губерний, вернуть России бывшие территории СССР, запретить списание долгов другим странам, сократить количество депутатов Госдумы, избирать судей на выборах. Еще ЛДПР настаивает на принятии закона о защите русского народа и русского языка, на национализации торговых сетей, отмене ЕГЭ, запрете коллекторской деятельности, снятии ограничений на выезд за границу из-за долгов.

Справка

Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве.

В 1990 году окончил Московский станкоинструментальный институт, в 1996 году — Московский экономико-статистический институт. Доктор экономических наук.

С 1988 года — заместитель секретаря комитета ВЛКСМ института.

С 1990 года работал в аппарате президиума Верховного совета РСФСР.

В 1991-1992 годах — советник при исполкоме Российского союза промышленников и предпринимателей.

С июня 1992 по декабрь 1993 года — советник мэра Москвы Юрия Лужкова.

В 1994 году — руководитель секретариата Государственной Думы.

С 1994 по 1997 год — председатель совета директоров «Проминвестбанка».

С 1997 по 1999 год — заместитель председателя правления «Уникомбанка».

В 1999 году избран в Госдуму по списку объединения «Блок Жириновского». В 2003 году переизбран по списку ЛДПР. Затем переизбирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. Председатель Комитета по международным делам.

С 2000 по 2022 год — замруководителя делегации Федерального Собрания в Парламентской ассамблее Совета Европы. До 2012 года также был координатором депутатской группы по связям с парламентом Франции.

Возглавляет кафедру международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии МГУ. имени Ломоносова. Президент факультета мировой политики МГУ. Председатель правления Российского фонда мира. Член попечительского совета фонда «Кронштадтский Морской Собор во имя святителя Николая Чудотворца».

По данным РИА Новости

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