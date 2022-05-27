Пушков: Россияне оказались устойчивы к западной пропаганде
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пушков: Россияне оказались устойчивы к западной пропаганде

Пушков: Россияне оказались устойчивы к западной пропаганде

20:01  Автор: Мария Федорова



Недоверие к американским и европейским СМИ среди граждан России справедливо крепло почти все последнее десятилетие, а события на Украине только укрепили устойчивость народа к западной пропаганде. Об этом член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил в беседе с «Царьградом».

Сенатор подчеркнул, что страны Запада уже давно утратили способность к объективному восприятию происходящего в мире и перешли к политике жесткого информационного давления. «Причем речь об информации, которая делается по запросу. Она практически не соответствует тому, что реально происходит в той или иной стране, а следует жесткой примитивной схеме, отвечающей интересам западных государств», — объяснил он.

По словам сенатора, отправной точкой стал 2014 год, когда произошло воссоединение с Крымом и события на киевском «майдане». Затем — конфликт в Донбассе и сирийская кампания.

Ранее Пушков призвал изменить информационную политику в России, заточенную под западный вектор.


Читайте также:

• Горелкин: Отключение России от интернета лишит США возможности шпионить за ней • Пушков заявил об идеологическом «окаменении» Запада • Хинштейн: Информационная война вскоре перейдет в гораздо более горячую фазу



#СМИ #международные отношения

Ещё материалы: Алексей Пушков


92
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Пользователи сети смеются над позами моделей, показывающих одежду, и предполагают, для кого это предназначено
Пользователи сети смеются над позами моделей, показывающих одежду, и
Microsoft снова дарит игрокам деньги на покупку игр для Xbox
Microsoft снова дарит игрокам деньги на покупку игр для Xbox
На закрытый тест Gundam Evolution можно зарегистрироваться
На закрытый тест Gundam Evolution можно зарегистрироваться
Владимиру Жириновскому быстро нашли замену
Владимиру Жириновскому быстро нашли замену
Олег Меньшиков зарабатывает сумасшедшие деньги
Олег Меньшиков зарабатывает сумасшедшие деньги
Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер Colteastwood опубликовал прогнозы
Что стоит ждать на Xbox & Bethesda Showcase — инсайдер
Minecraft получит крупный апдейт The Wild Update уже 7 июня
Minecraft получит крупный апдейт The Wild Update уже 7 июня
Алла Пугачева хочет вернуться в Россию, а Максим Галкин поедет в Австралию
Алла Пугачева хочет вернуться в Россию, а Максим Галкин поедет в
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, куда надо вкладывать деньги
Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, куда надо вкладывать деньги
The Callisto Protocol больше не относится ко вселенной PUBG
The Callisto Protocol больше не относится ко вселенной PUBG
Алла Пугачева поделилась свежими фото с Галкиным из Израиля
Алла Пугачева поделилась свежими фото с Галкиным из Израиля
Полина Гагарина сообщила о будущей свадьбе
Полина Гагарина сообщила о будущей свадьбе

Топ на сегодня

Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным
Алина Загитова намекнула на расставание с возлюбленным
Жена Гарика Мартиросяна высказалась о разводе с мужем
Жена Гарика Мартиросяна высказалась о разводе с мужем
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и талисманы
Как настроить биополе на богатство и изобилие: советы, практики и
Леонид Агутин посвятил трогательные стихи имениннице -Анжелике Варум
Леонид Агутин посвятил трогательные стихи имениннице -Анжелике Варум

Еще по теме

В годовщину Майдана Пушков прокомментировал ситуацию на Украине
Алексей Пушков провел для слушателей Военной академии Генерального штаба лекцию о месте России на глобальной арене
Пушков оценил заявление Трампа об отношениях с Россией
Пушков перейдёт в Комитет Совфеда по законодательству и госстроительству