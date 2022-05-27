Пушков: Россияне оказались устойчивы к западной пропаганде
20:01 Автор: Мария Федорова
Недоверие к американским и европейским СМИ среди граждан России справедливо крепло почти все последнее десятилетие, а события на Украине только укрепили устойчивость народа к западной пропаганде. Об этом член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков заявил в беседе с «Царьградом».
Сенатор подчеркнул, что страны Запада уже давно утратили способность к объективному восприятию происходящего в мире и перешли к политике жесткого информационного давления. «Причем речь об информации, которая делается по запросу. Она практически не соответствует тому, что реально происходит в той или иной стране, а следует жесткой примитивной схеме, отвечающей интересам западных государств», — объяснил он.
По словам сенатора, отправной точкой стал 2014 год, когда произошло воссоединение с Крымом и события на киевском «майдане». Затем — конфликт в Донбассе и сирийская кампания.
Ранее Пушков призвал изменить информационную политику в России, заточенную под западный вектор.
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