Татьяна Буланова рассказала, как муж ей изменял
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Татьяна Буланова рассказала, как муж ей изменял

Татьяна Буланова рассказала, как муж ей изменял
Певица Татьяна Буланова решилась на откровения о личной жизни. После неприятного развода с Владиславом Радимовым Татьяна Буланова не спешит вновь идти под венец. А ведь почти три года певица встречается с бизнесменом Валерием Рудневым, который с нее пылинки сдувает. Артистка рассказала, почему не хочет регистрировать отношения с возлюбленным. В 2016 году Татьяна Буланова развелась с Владиславом Радимовым из-за его неверности. Как призналась певица, спортсмен крутил на стороне романы, а его мама их одобряла и покрывала… «Гражданская жена Влада… Так свекровь называла постороннюю девушку, которая появилась во время нашего с Владом брака, когда нашему сыну Никите было года четыре. Мама Радимова с ней тесно общалась. Об этом я узнала, как и все остальные, из одного ток-шоу. После того как вся эта некрасивая история появилась в СМИ, я сказала Владу: «Знаешь, не обижайся, но с твоими я больше не хочу знаться. Ни с мамой, ни с дочкой, потому что все это подло и низко», — вспомнила 53-летняя певица. При этом Радимов ревновал бывшую жену и буквально контролировал каждый ее шаг. «Думаю, к разводу все шло в любом случае. Потому что та девушка — даже не первый случай. Для Влада подобные истории были в порядке вещей, он не относился к ним как к чему-то серьезному», — отметила Татьяна.
Татьяна Буланова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сейчас Буланова счастлива с Валерием Рудневым. По словам исполнительницы, замуж за бизнесмена она выходить не спешит, но жить с ним под одной крышей не против. «Я что, навязываться буду, предложение сама делать? Валера говорит мне, что любовь живет вечно. А я отвечаю: «Не знаю…» Но в умных книжках пишут про три года. Если так, то у нас есть еще почти полгода, а дальше посмотрим. Раньше я была уверена, что если мужчина не предложил жениться в первый год отношений, то и не предложит. Значит, недостаточно влюблен. Конечно, это обидно, неприятно, но ничего страшного. Валера не был женат. Может быть, думает, что брак — это страшно. Хотя… Он все время мне говорит, что свадьба летом. Каким именно, правда, не уточняет», — объяснила звезда 90-х. О совместных детях пара не думает (от предыдущих союзов у Татьяны есть сыновья — Александр и Никита). Однако если Валерий всерьез поднимет эту тему, то певица, скорее, пойдет навстречу. «Одно время постоянно крутила в голове, что у нас слишком большая разница в возрасте. Как мы будем смотреться вместе? Вдруг кто-то подумает, что он мой сын! А вдруг Валера станет по молоденьким бегать! А если он захочет детей, что мне делать? И так далее. Хотя, когда однажды разговор зашел на эту тему, я поняла, что Валера к появлению детей не готов. Возможно, подошло бы усыновление, но не сейчас. Просто, если Валера примет такое решение, я его поддержу», — заключила она 7days.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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