The Callisto Protocol больше не относится ко вселенной PUBG

Вадим Карасев





В последние дни появляется все больше информации о The Callisto Protocol. Изначально проект был анонсирован в качестве хоррора для консолей нового поколения, действия которого развернутся во вселенной популярной «Королевской битвы» PUBG. Но за последние несколько дней стало известно, что концепция изменилась.

Теперь игра The Callisto Protocol заявлена к релизу не только на Xbox Series X | S и Playstation 5, но и на консолях прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4. Кроме того, разработчики сообщили, что The Callisto Protocol больше не относится ко вселенной PUBG. В Twitter игровой директор Глен Скофилд написал следующее:

Стоит сказать, что The Callisto Protocol — это отдельная история и отдельный мир. Игра больше не относится ко вселенной PUBG. Изначально она была частью таймлайна, но «переросла» его, став чем-то самостоятельным. PUBG — это здорово, и у нас для фанатов ещё припасены сюрпризы, но TCP — это самостоятельная история и вселенная.

Напомним, что The Callisto Protocol разрабатывается создателями Dead Space. Игра должна выйти до конца 2022 года.