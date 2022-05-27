"Трансперенси Интернешнл — Россия*: Андрей Кончаловский должен ВЭБу 130 млн долларов за экранизацию "Щелкунчика"

Вадим Карасев

Режиссер Андрей Кончаловский задолжал Внешэкономбанку почти 130 миллионов долларов. Как выяснили в "Трансперенси Интернешнл — Россия"*, эти деньги режиссер брал на экранизацию балета "Щелкунчик", которая вышла в 2010 году и провалилась в прокате.





Фильм снимали на английском языке, для работы над мюзиклом по мотивам сказки "Щелкунчик и Мышиный король", по словам Кончаловского, привлекли "лучших мастеров Голливуда". Главную роль в фильме сыграла Эль Фаннинг. До премьеры трейлера фильма Кончаловский заявлял, что "Щелкунчик" снят на деньги американских инвесторов, однако в титрах фильма присутствует строчка: "создан при поддержке Внешэкономбанка".

По данным СМИ, речь шла не о спонсорской поддержке на безвозмездной основе: банк выдал компании Кончаловского кредит на 50 миллионов долларов. Еще около 30 миллионов долларов на фильм выделил сам режиссер и частные инвесторы, в том числе британский продюсер Пол Лоуин. Позже банк выделил на фильм еще 10,9 миллиона долларов на конвертацию фильма в 3D-формат. Таким образом, "Щелкунчик и Крысиный король" стал самым дорогим фильмом в истории российской киноиндустрии.

Вернуть деньги создатели планировали из сборов на фильм, однако сказка провалилась в прокате: по словам Кончаловского, причина была в негативной критике. Фильм действительно получил плохие отзывы кинокритиков — в сюжете увидели аллегорию на нацизм. Сборы в США составили всего 196 тысяч долларов, а мировые: 15 миллионов долларов, из которых 13,7 миллиона пришлись на Россию.

Для получения финансирования на фильм Кончаловский открыл на Каймановых островах компанию под названием Nutcracker Holdings Limited. В 2009 года банк подал первый иск к Nutcracker Holdings Limited, однако режисссер попросил отсрочить дату выплат, поскольку премьера "Щелкунчика" откладывалась. В конце 2020 года компания была должна уже 127,8 миллиона долларов (включая основной долг, проценты и судебные издержки), однако на тот момент была закрыта. На какой стадии находится судебный процесс сейчас, неизвестно — на запросы журналистов Кончаловский и ВЭБ не ответили.

* “Трансперенси Интернешнл — Россия” — российская некоммерческая организация, которая является частью международного движения по борьбе с коррупцией. Transparency International, признана в России иноагентом

Ксения Смирнова