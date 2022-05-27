Уровень доверия россиян к Госдуме и Совету Федерации повысился
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Уровень доверия россиян к Госдуме и Совету Федерации повысился

Уровень доверия россиян к Госдуме и Совету Федерации повысился

13:57  Автор: Ольга Шульга



Россияне стали больше доверять работе депутатов и сенаторов, доля негативных оценок их деятельности снизилась. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на сайте ВЦИОМ.

Деятельность Госдумы одобряют 53,5 процента респондентов (в конце февраля - 45,1 процента), Совета Федерации — 52,5 (46,5). Относящихся к работе парламентариев скептически стало меньше. По отношению к Госдуме в этом признались 27,3 процента респондентов (в феврале — 34,8 процента), по отношению к Совету Федерации — 19,9 а (23,4).  

Володин: Госдума восьмого созыва приняла 314 законов


Уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина составил 78,4 процента, Правительства — 52,3 процента.

Ранее, 26 мая, на заседании президиума фракции «Единая Россия» председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что доверием, которое избиратели оказывают парламентариям, необходимо дорожить. «Хотелось бы, чтобы мы понимали запрос общества на ответственную работу, на то, чтобы принимались качественные законы», — приводит слова политика сайт Госдумы. Без дисциплины повысить эффективность парламента не удастся, уверен Володин.



#власть

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По материалам: pnp.ru

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