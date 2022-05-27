В Минобороны заявили, что оспа обезьян могла распространиться из Нигерии
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В Минобороны заявили, что оспа обезьян могла распространиться из Нигерии

В Минобороны заявили, что оспа обезьян могла распространиться из Нигерии

18:48  Автор: Наталия Васильева


Источник: Минобороны



Занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) произошел из Нигерии — еще одной страны, на территории которого действуют биологические лаборатории США. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Оспа обезьян — это редкое вирусное зоонозное (передаваемое человеку от животных) заболевание. Его симптомы схожи с теми, что наблюдались в прошлом у заразившихся натуральной оспой, «однако менее серьезны», сообщили ранее в Роспотребнадзоре. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что все выявленные на сегодня в Европе случаи оспы обезьян являются западноафриканским вариантом, для которого характерно то, что он менее патогенен. 

Как отметили в российском оборонном ведомстве, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных США биолаборатории. «В этой связи следует напомнить о странном совпадении, которое нуждается в дополнительной проверке специалистами. Так, по данным европейских и американских СМИ в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян», — говорится в сообщении Министерства обороны.

В связи с этим в ведомстве призвали руководство ВОЗ провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах. Кроме того, как сообщили в Минобороны, в рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.

Защитит ли советская прививка от обезьяньей оспы


«Интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества. Так, по сравнению с COVID-19, этот возбудитель является таким же контагиозным (заразным), но его летальность в 10 раз выше», — добавили в министерстве.

По данным Минобороны, еще в 2003 году Пентагон разработал программу вакцинации от натуральной оспы, согласно которой все американские военнослужащие должны быть привиты от нее. Вакцинация от оспы также обязательна для дипломатического и медицинского персонала США.

«Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов. Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях», — заявили в ведомстве.


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#США #Украина


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По материалам: pnp.ru

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