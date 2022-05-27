В России переживают за дочь Леонида Агутина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России переживают за дочь Леонида Агутина

В России переживают за дочь Леонида Агутина
По слухам, дочь певца Леонида Агутина погибла. В окружении артиста опровергают слухи, согласно которым его дочь якобы серьезно пострадала или даже погибла в результате нападения крокодила во Флориде. Такие данные в последнее время стали появляться в различных СМИ.
Леонид Агутин с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Находились «свидетели», утверждающие, что живущая в США дочь Агутина и Варум на отдыхе стала жертвой крокодила. «Это чушь! Елизавета жива и здорова», — сообщил один из близких знакомых Агутина журналистам издания «МК».  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

5 фактов о Водолеях, про которые вы не знали
5 фактов о Водолеях, про которые вы не знали
В России переживают за дочь Леонида Агутина
В России переживают за дочь Леонида Агутина
Катя Гордон посмеялась над бывшим мужем
Катя Гордон посмеялась над бывшим мужем
Елена Проклова рассказала о домогательствах к Шукшиной
Елена Проклова рассказала о домогательствах к Шукшиной
По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
По слухам, Чулпан Хаматова ищет возможность вернуться в Россию
Часы ангела на июнь 2022 года
Часы ангела на июнь 2022 года
Многопользовательский режим The Quarry задержится почти на месяц
Многопользовательский режим The Quarry задержится почти на месяц
Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться
Digital Foundry считают, что от Xbox One уже пора отказываться
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала
Наргиз Закирова сошла с ума, считает журналист Первого канала
Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Почему Алла Пугачева сбежала в Израиль
Женский гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в сети
Первые превью и много нового геймплея Two Point Campus появились в

Топ на сегодня

Отар Кушанашвили в шоке от доходов Ивана Урганта
Отар Кушанашвили в шоке от доходов Ивана Урганта
Татьяна Брухунова запечатлела Петросяна с 2-х летним сыном около театра
Татьяна Брухунова запечатлела Петросяна с 2-х летним сыном около
Максим Галкин рассказал свои амбициозные планы
Максим Галкин рассказал свои амбициозные планы
Вера Брежнева привела себя в порядок, чтобы после 3-месячной работы на складе, выйти в свет
Вера Брежнева привела себя в порядок, чтобы после 3-месячной работы
Off-duty: Мадонна и FKA Twigs на прогулке в Лондоне
Off-duty: Мадонна и FKA Twigs на прогулке в Лондоне

Еще по теме

22-летняя дочка Варум и Агутина показала поцелуй с бойфрендом
Мать Леонида Агутина рассказала журналистам о его дочери Полине
Леонид Агутин показал дочь-именинницу, живущую в США
Отец Леонида Агутина прошелся по Бузовой