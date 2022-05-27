В России переживают за дочь Леонида Агутина

По слухам, дочь певца Леонида Агутина погибла. В окружении артиста опровергают слухи, согласно которым его дочь якобы серьезно пострадала или даже погибла в результате нападения крокодила во Флориде. Такие данные в последнее время стали появляться в различных СМИ.Леонид Агутин с дочерью - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Находились «свидетели», утверждающие, что живущая в США дочь Агутина и Варум на отдыхе стала жертвой крокодила. «Это чушь! Елизавета жива и здорова», — сообщил один из близких знакомых Агутина журналистам издания «МК».