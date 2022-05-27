Валяев: Россия не имела права проигнорировать происходящую в Донбассе трагедию
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Валяев: Россия не имела права проигнорировать происходящую в Донбассе трагедию

Валяев: Россия не имела права проигнорировать происходящую в Донбассе трагедию

Тема: Военная операция на Украине


22:35  Автор: Наталия Васильева



Восемь лет непрерывных обстрелов ДНР и ЛНР, жители которых всего лишь хотели говорить на родном для большинства из них, русском языке, были достаточным основанием для начала специальной военной спецоперации на Украине. Об этом заявил «СенатИнформ» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев.

Он отметил, что Киев не соблюдал Минские соглашения, которые признавали право республик Донбасса на особый статус, и подтверждением тому являются 14 тысяч погибших в ДНР и ЛНР, включая детей. При этом в последние месяцы украинские вооруженные силы при поддержке Запада стал готовиться к массированной «зачистке» Донбасса, и этому «имелись доказательства в виде целеустанавливающей воинской документации», добавил сенатор.

«Украина состоялась как националистическое государство, и этим фактически сформировавшимся статусом оно представляет смертельную опасность не только для России, но и для собственного народа», — считает Валяев.

По его мнению, раскачивание вопроса о скорейшем вступлении Украины в НАТО, отказ Украины от безъядерного статуса и уменьшение до 6-8 минут подлетного времени ракет до Центров принятия военно-политических решений были смертельной угрозой жизнеспособности России.

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А после начала российской спецоперации стало понятно, что с помощью Украины и некоторых других государств США совершенствуют наработки по созданию «самого коварного оружия массового поражения», добавил зампред комитета Совфеда. «Сейчас совершенно доказанный факт, — подчеркнул Валяев. — На Украине не просто существовало огромное количество (более 30) биолабораторий, а это были лаборатории по созданию биологического оружия, боевых патогенов и средств доставки их для потенциально поражаемого населения».

По словам Валяева, все это заставило российское руководство «принять непростое решение» о проведении спецоперации, и все критики и сомневающиеся, анализируя информацию, должны понять, «на чьей стороне правда». «Россия не имела никакого морального права проигнорировать предстоящую страшную трагедию», — убежден парламентарий.

Очередная эскалация на юго-востоке Украины произошла в середине февраля. Украинские силовики возобновили обстрел территорий ДНР и ЛНР. В республиках начали массовую эвакуацию гражданского населения. Президент Владимир Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а Совет Федерации разрешил президенту использовать армию за пределами страны. При этом обстрелы продолжались ежедневно, и главы республик обратились за защитой к РФ. Реагируя на это, Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в поддержку Донбасса.


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#армия #военные #Донбасс #Украина

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По материалам: pnp.ru

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