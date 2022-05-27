Владимиру Жириновскому быстро нашли замену
Сегодня, 18:20
Политик Владимир Жириновский недавно скончался. 27 мая состоялся внеочередной XXXIV съезд на котором было решено, кто возглавит ЛДПР после смерти Владимира Жириновского. Старт съезда был дан утром. Он начался с минуты молчания, которую объявил Леонид Слуцкий в память о Владимире Жириновском. «Он в памяти и сердце каждого из нас», — сказал депутат. В голосовании приняли участие 85 региональных отделений ЛДПР. Как говорилось ранее, 76 отделений предложили выдвинуть на пост Леонида Слуцкого. Как рассказали в Высшем совете ЛДРП накануне, отталкиваясь от позиции регионов, партия выразила ему полную поддержку и рекомендовала делегатам называть его имя. В итоге, после нескольких часов голосования и подсчетов голосов, стало понятно — лидером будет именно он.
Владимир Жириновский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Отметим, что после смерти Владимира Жириновского СМИ называли несколько фамилий политиков, которые могли бы возглавить ЛДПР. Кроме Слуцкого в списке были сын Владимира Вольфовича — Игорь Лебедев, а также глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Еще зимой он попал в больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь. И хоть сотрудники партийного аппарата все отрицали, инсайдеры сообщали печальные новости о самочувствии политика: его то и дело вводили в кому из-за отказа жизненно важных органов.
По материалам: z-aya