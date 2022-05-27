Владимиру Жириновскому быстро нашли замену
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Владимиру Жириновскому быстро нашли замену

Владимиру Жириновскому быстро нашли замену
Политик Владимир Жириновский недавно скончался. 27 мая состоялся внеочередной XXXIV съезд на котором было решено, кто возглавит ЛДПР после смерти Владимира Жириновского. Старт съезда был дан утром. Он начался с минуты молчания, которую объявил Леонид Слуцкий в память о Владимире Жириновском. «Он в памяти и сердце каждого из нас», — сказал депутат. В голосовании приняли участие 85 региональных отделений ЛДПР. Как говорилось ранее, 76 отделений предложили выдвинуть на пост Леонида Слуцкого. Как рассказали в Высшем совете ЛДРП накануне, отталкиваясь от позиции регионов, партия выразила ему полную поддержку и рекомендовала делегатам называть его имя. В итоге, после нескольких часов голосования и подсчетов голосов, стало понятно — лидером будет именно он.
Владимир Жириновский - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Отметим, что после смерти Владимира Жириновского СМИ называли несколько фамилий политиков, которые могли бы возглавить ЛДПР. Кроме Слуцкого в списке были сын Владимира Вольфовича — Игорь Лебедев, а также глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Еще зимой он попал в больницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Несколько месяцев врачи боролись за его жизнь. И хоть сотрудники партийного аппарата все отрицали, инсайдеры сообщали печальные новости о самочувствии политика: его то и дело вводили в кому из-за отказа жизненно важных органов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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