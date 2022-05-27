Все как есть: прелести материнства, которые вы познаете лишь после родов
Сегодня, 00:00
Эти забавные картинки особенно придутся по вкусу мамочкам, ведь абсолютно все, что в них показано, им знакомо до слез!
1. Чем больше у вас детей, тем меньше времени на себя
2. Иногда хочется спрятаться от всех и просто поспать
3. Но зачастую вздремнуть хотя бы полчасика - тот еще квест
4. Побыть в одиночестве? Это как?
5. Поменять памперс не так легко, как кажется
6. И так каждый раз!
7. Они это делают всегда в самый "подходящий" момент!
8. Бабушки - настоящее спасение!
9. Школьные каникулы вы ненавидите также сильно, как когда-то любили
10. "Когда ты успел замарать майку? Я же одела ее 3 минуты назад"
11. У вашего мужа подход к воспитанию значительно отличается от вашего
12. Иногда вы так сильно устаете, что переживаете за свой рассудок
13. Положить голову на подушку в конце дня - ваша самая большая мечта!
По материалам: Юмор