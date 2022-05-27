Все как есть: прелести материнства, которые вы познаете лишь после родов
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Все как есть: прелести материнства, которые вы познаете лишь после родов

Все как есть: прелести материнства, которые вы познаете лишь после родов

Эти забавные картинки особенно придутся по вкусу мамочкам, ведь абсолютно все, что в них показано, им знакомо до слез!

1. Чем больше у вас детей, тем меньше времени на себя

2. Иногда хочется спрятаться от всех и просто поспать

3. Но зачастую вздремнуть хотя бы полчасика - тот еще квест

4. Побыть в одиночестве? Это как?

5. Поменять памперс не так легко, как кажется

6. И так каждый раз!

7. Они это делают всегда в самый "подходящий" момент!

8. Бабушки - настоящее спасение!

9. Школьные каникулы вы ненавидите также сильно, как когда-то любили

10. "Когда ты успел замарать майку? Я же одела ее 3 минуты назад"

11. У вашего мужа подход к воспитанию значительно отличается от вашего

12. Иногда вы так сильно устаете, что переживаете за свой рассудок

13. Положить голову на подушку в конце дня - ваша самая большая мечта!

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По материалам: Юмор

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