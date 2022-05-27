Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
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Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России

Запрещенная Наргиз Закирова скоро появится на телевидении России
Певица Наргиз Закирова выйдет в эфир в мае. Артистка появится в эфире российского телевидения 28 мая на канале «Звезда» в одной из программ. Так во всяком случае уверяет телеграм-канал «НеМалахов». «Интересное кино. Певицу Наргиз из России изгнали, но программу 28 мая на канале «Звезда», где она в жюри, никто не отменил и даже не сделал перемонтаж, чтобы вырезать ее реплики и комментарии. Странно транслировать певицу как ни в чем не бывало, да еще и на патриотическом канале — как-то вне логики», — говорят создатели канала.
Наргиз Закирова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Наргиз Закирова последние несколько месяцев находилась в Узбекистане. Оттуда в соцсетях она сделала несколько крайне противоречивых постов о ситуации на Украине. Несколько дней назад Наргиз Закирова прилетела в Россию, но была депортирована обратно в Узбекистан. Ее адвокат получил на руки бумагу, согласно которой въезд в Россию ей закрыт до 2072 года. К тому моменту исполнительнице, если она доживет, будет 101 год. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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