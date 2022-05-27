Женский гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года

Вадим Карасев

Конец мая и начало июня — отличное время для пробуждения женской энергетики. Астрологи рассказали, чем ознаменуется эта необычная неделя и как взять свое представительницам каждого Знака Зодиака.

На этой неделе астрологи рекомендуют обратить внимание творческие и самые важные дела. Этот период благоприятен для новых начинаний и творчества. Об этом нас предупреждает Венера в Тельце. Наилучшая стратегия на ближайшие дни для женщин — активность. Само собой, на пути могут встретиться некоторые проблемы, но справиться с ними поможет лунный камень — универсальный женский талисман.

Женщина-Овен

Овнам обязательно стоит уделить внимание своему духовному и физическому состоянию, ведь идти к мечте гораздо удобнее, когда ты в тонусе. Вот над этим и нужно поработать. К примеру, можно ознакомиться с советами экспертов о том, как эффективно отдыхать во сне. Так Овны прекрасного пола смогут оставаться максимально продуктивными на протяжении всей этой динамичной недели. Этих женщин ждут возможности, романы, впечатления. Овны смогут достичь желаемого на волне энтузиазма и усиленной мотивации от созидательного Марса в их Знаке.

Женщина-Телец

Астрологи советуют Тельцам прекрасного пола объективно смотреть на вещи: это поможет им возможность удержаться на плаву в делах, работе, найти любовь или укрепить ее. Возможно, Тельцам сейчас стоит отбросить в сторону эмоции, избавиться от лишних иллюзий и включить разум на полную. Прежде чем начать что-то новое, нужно соотнести свои возможности с реальностью. Мечты лучше строить позже, а на этой неделе озадачиться созданием прочной базы на грядущий июнь. В привлечении успеха Тельцам помогут семь простых шагов.

Женщина-Близнецы

Вселенная может заставить женщин-Близнецов встретиться с некоторыми трудностями на пути, но это нормально. Таким образом она постарается помочь им списать кармические долги. Представительницы этого Знака могут столкнуться с обманом на этой неделе, особенно в воскресенье, когда начнется ретроградное движение Сатурна. Астрологи советуют не доверять всем подряд, а также быть осторожнее с теми, кто уже прошел проверку на доверие. Это поможет Близнецам воспринимать все события правильно. Нужно прислушиваться к своему сердцу.

Женщина-Рак

Ракам прекрасного пола с 30 мая по 5 июня может показаться, что они идут против своего предназначения. Чтобы понять, так это или нет на самом деле, им стоит помнить про семь признаков того, что это действительно так. Планеты сообщают Ракам, что не стоит избегать важных решений и решительных действий. Бездействие, лень и апатия могут разочаровать, а также привлечь беды. Разумнее всего будет запланировать все самые важные дела на первую половину недели. В конце недели нужно устроить себе незабываемый и яркий отдых, перенастроить энергетику и набраться сил.

Женщина-Лев

Пауза в делах сейчас будет очень полезна: у Львов получится абстрагироваться от суеты и заметить знаки судьбы, которые позволят разобраться в собственных желаниях. Это поможет победить искушения в будущем, открыть заблокированные чакры, а также привлечь счастье в свою жизнь. На этой неделе для этих женщин главную роль сыграет не Марс, а сильная Венера, что подсказывает: важно поработать над своим телом и культивировать в себе доброжелательность. Чем более добрыми Львы станут к миру и к людям, тем значительнее изменится их жизнь.

Женщина-Дева

Начало июня и конец мая принесут неплохие возможности Девам, если те начнут мыслить позитивно и постараются начать видеть во всем не трудности, а новые возможности. Неделя не пройдет без вызовов, ведь Марс частенько подбрасывает испытания на прочность, но Девы не были бы Девами, если бы боялись проблем. Эти женщины смогут многому научиться, но их память окрепнет лишь 3 июня — когда Меркурий наконец-таки избавится от ретроградности. Все возможные беды Девам помогут обойти стороной мощные женские обереги.

Женщина-Весы

Астрологи предупреждают женщин этого Знака о том, что возможны эмоциональные всплески, бурные ссоры, ощущение отчужденности и даже внутренний разлад, поэтому на этой неделе лучше почаще уделять время и внимание энергетической чистке. Есть как минимум три необычных способа ежедневного укрепления биополя, которыми стоит воспользоваться. Полезно будет медитировать, читать молитвы. Чтобы избежать большинства проблем, стоит узнать, кто управляет этой неделей. Главной является сильная и позитивная Венера, а значит, нужно опираться на свои чувства и эмоции.

Женщина-Скорпион

Влияние Марса снижает эмпатию и интуицию, но зато усиливает разум и логическое мышление. Это значит, что Скорпионам прекрасного пола нужно будет почаще обращаться за помощью к логике и личном опыту. Также астрологи считают, что Скорпионам стоит пользоваться поддержкой своего числа-талисмана. Хотя неделя в целом носит положительный характер, не все ее дни будут позитивными. В воскресенье ретроградным станет Сатурн, что спровоцирует появление неурядиц в делах. Последний день недели лучше провести дома, отдыхая.

Женщина-Стрелец

У Стрельцов высок риск того, что дела пойдут не по плану, а работа станет в тягость. Важно помнить, что у любой медали есть и обратная сторона. Прежде чем ругать себя за отсутствие сил, Стрельцам важно подумать, верное ли направление они выбрали. На этой неделе можно нажить себе много проблем, если идти неправильным путем. Звезды и планеты помогут Стрельцам встать на верную дорогу и раскрыть свой потенциал. Эти женщины могут стать нервными, но быстрые и сильные заговоры помогут победить это ужасное состояние, когда всё вокруг раздражает.

Женщина-Козерог

Наступающая неделя для женщин, рожденных под эгидой Козерога — судьбоносный и переломный момент. Венера сделает мышление более глубоким, что позволит взглянуть на привычные вещи под новым углом. В конце недели полезно будет получать новые знания, так как Меркурий избавится от ретроградности. Не исключено, что женщины-Козероги смогут найти лучшего кандидата на роль супруга. Даже самые привлекательные мужчины по Знаку Зодиака будут готовы к флирту и романтике. Все подсказки о том, как действовать лучше, будут лежать на поверхности.

Женщина-Водолей

Женщинам этого Знака ночные светила помогут избавиться от ментальной грязи. Они станут более уверенными в себе, более собранными и готовыми к любым поворотам судьбы. Альтруизм женщин-Водолеев на этой неделе может стать для них настоящей проблемой. Астрологи советуют пойти против навязанных тенденций и умерить свою доброту, иначе она сыграет с ними злую шутку. Решив угодить всем вокруг, прекрасные Водолеи пожертвуют своим комфортом и потратят всю энергию. Не стоит взращивать в себе привычки, которые лишают жизненных сил.

Женщина-Рыбы

Активные планеты обещают представительницам Рыб неделю осознанности и ответственных решений. Астрологи отмечают, что мысли и слова будут оказывать огромное влияние на будущее. Женщины этого Знака станут более активными, а чтобы обрести еще больше сил, им понадобится сделать энергетическую чистку дома. Перед началом нового сезона это очень важно. В работе и отношениях намечаются долгожданные перемены. Астрологи рекомендуют не торопиться с решениями и не унывать лишний раз, если что-то пойдет не так.