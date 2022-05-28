6 фактов о Рыбах, про которые вы не знали
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6 фактов о Рыбах, про которые вы не знали

6 фактов о Рыбах, про которые вы не знали

Рыб недаром называют людьми не от мира всего, ведь у них довольно много скрытых черт характера, о которых астрологи почему-то говорят довольно редко. Настало время ознакомиться с несколькими интересными фактами, которые помогут вам лучше понять этих людей и их взгляды на мир.


Рыбы — люди, у которых часто встречается хроническая тревожность, несмотря на то, что их можно отнести к обаятельным, веселым и ярким личностям. В них уживаются черты, которые на первый взгляд присутствовать в одном человеке попросту не могут.

Они очень часто жалеют о прошлом

Каким бы их прошлое не было, они постоянно находятся в раздумьях о том, что было бы, если бы они поступили в определенный момент жизни иначе. Подобные мысли терзают их при любом раскладе. Наиболее часто это происходит в тех случаях, когда решение было взвешенным и неторопливым. Что касается очень сложных жизненных ситуаций, в которых им приходилось максимально быстро принимать решение, то тут они сожалеют о прошлом чуть меньше, но все равно могут корить себя за неудачные поступки.

Они очень требовательны

Когда сами Рыбы дают кому-то обещание, то в глубине души они надеются на то, что им не придется выполнять то, что они пообещали. С другой стороны, если вы им пообещали что-то, то они потребуют это от вас совершенно точно — уж не сомневайтесь. По какой-то причине к окружающим они более требовательны, чем к себе самим. Возможно, это вытекает из их лени и безответственности, но факт остается фактом — Рыбам лучше не обещать того, чего выполнить вы не сможете.


Если они заняты, значит им просто не хочется с вами общаться

Рыб очень сложно назвать занятыми персонами. У них всегда есть время на отдых, прокрастинацию, личные дела и всё то, что для них имеет значение. Если вы предложили встретиться Рыбам, но они сказали вам, что у них не получится с вами увидеться, это с высокой вероятностью является неправдой. Просто им не хочется с вами гулять и общаться. Чтобы проверить это наверняка, просто подождите. Они либо сами предложат перенести встречу, либо решат свои проблемы, а затем свяжутся с вами. Если этого не произошло, Рыбам на вас плевать.

Если хотите поругаться с Рыбами, попросите их убраться дома

Они ненавидят уборку, но не против, если это делает кто-то вместо них. Они могут понять, если вы предложите им убраться вместе. Если же вы будет давить на них и просить самостоятельно разгрести завалы и протереть пыль, ждите грубого ответа.

Рыбам очень хорошо дается изучение иностранных языков

Это не всегда общительные люди, но замкнутыми их точно назвать нельзя. Они очень любят общаться с интересными и неординарными людьми, поэтому их тянет к другим культурам. Изучение языков для них является столь же сложной задачей, как и для других Знаков, но Рыбы мотивированы, потому что понимают, что новый язык откроет перед ними новые двери в интересны и неизведанный мир.


Это депрессивные люди

Они часто впадают в сезонную депрессию осенью и зимой. Рыбам нравится смена времен года, но их довольно сильно расстраивает отсутствие солнечных лучей. Еще Рыбы очень любят поспать, а в современном мире большинство работ подразумевает ранний подъем. Именно поэтому для счастья этим людям нужно иметь собственное дело, которое даст им свободу в принятии решений относительно распорядка дня.

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По материалам: dailyhoro.ru

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