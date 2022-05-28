Анастасия Мельникова рассказала о пластике
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Мельникова рассказала о пластике

Анастасия Мельникова рассказала о пластике
Актриса Анастасия Мельникова жестко высказалась о критике ее внешности. После перенесенного ковида внешность Анастасии Мельниковой изменилась — звезда «Улиц разбитых фонарей» заметно прибавила в весе. Вместо поддержки любопытные атакуют актрису хамскими вопросами, мол, почему ее формы округлились? Артистка не выдержала и ответила на нападки. Анастасия Мельникова не понимает, почему публику так заботит ее внешний вид. Актрисе поступают сообщения о том, что она не выглядит как раньше — подобная дерзость злит звезду, ведь она не пользуется услугами хирургов, а стареет естественным путем. «У меня спросили, почему я постарела и растолстела... Конечно, все с возрастом молодеют, худеет, одна я старею и полнею! Я дико переживаю из-за того, что у меня отеки, меня выводит из себя, когда что-то не то с кожей, когда цвет не тот. Все это бесит! Но пластические операции делать никогда не буду — пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла», — сказала 52-летняя артистка в интервью на «Центральном телевидении».
Анастасия Мельникова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В прошлом году Мельникова тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. Возможно, болезнь отразилась на внешности актрисы. К слову, Анастасия не зациклена на своем виде, ей не до этого. «Я в родном Театре имени Комиссаржевской служу уже 28 лет! Сейчас у меня в среднем пять спектаклей в месяц. Чаще не получается, потому что уже десять лет в режиме «24 на 7» я депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Благодаря этой работе у меня произошла полная переоценка ценностей... Недавно коллега-актриса сказала мне: «Да ты всего пять спектаклей в месяц играешь, а я — двадцать!» Я девочка не злая, но тут не выдержала и ответила: «А ты посиди на приемах три раза в неделю, послушай людей, которые к тебе приходят со своей бедой, совсем не похожей на те, что переживают герои пьес... А после этого попробуй еще выйти на сцену и что-то сыграть». У меня просто сердце разрывается, практически каждый прием заканчивается валокордином, если не капельницей», — ранее откровенничала звезда сериалов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Слух: Arkane Studios работает над новой Dishonored
Слух: Arkane Studios работает над новой Dishonored
Инсайдер: Игра про Индиана Джонса от MachineGames не будет эксклюзивом Xbox
Инсайдер: Игра про Индиана Джонса от MachineGames не будет
Анастасия Мельникова рассказала о пластике
Анастасия Мельникова рассказала о пластике
Станислав Садальский прошелся по Украине
Станислав Садальский прошелся по Украине
Два в одном: 15 объединенных лиц знаменитостей
Два в одном: 15 объединенных лиц знаменитостей
Семейная подписка Game Pass — появились слухи о цене и условиях
Семейная подписка Game Pass — появились слухи о цене и условиях
Создатели Star Wars Jedi: Survivor объяснили, почему игра не выйдет на Xbox One
Создатели Star Wars Jedi: Survivor объяснили, почему игра не выйдет
Дочь Ренаты Литвиновой будет швеей
Дочь Ренаты Литвиновой будет швеей
Мария Шукшина получила страшное послание от матери
Мария Шукшина получила страшное послание от матери
Критик прошелся по Максиму Галкину
Критик прошелся по Максиму Галкину
Шахназаров гневно высказался о Светлане Лободе
Шахназаров гневно высказался о Светлане Лободе
Star Wars Jedi: Survivor анонсировали — только для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC
Star Wars Jedi: Survivor анонсировали — только для Xbox Series X | S,

Топ на сегодня

Любовный гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 30 мая по 5 июня 2022 года
Федор Бондарчук рассказал о ссоре с известной актрисой
Федор Бондарчук рассказал о ссоре с известной актрисой
Лена Миро высмеяла брак Полины Гагариной
Лена Миро высмеяла брак Полины Гагариной
Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро
Ксения Собчак разводится, уверена Лена Миро
Маргарита Суханкина призналась, как похудела на 30 кг
Маргарита Суханкина призналась, как похудела на 30 кг

Еще по теме

Анастасия Мельникова: «С удовольствием буду нянчиться с внуками»
Певица Анастасия рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой
Анастасия Волочкова призналась, почему ее не пускают на Украину
Дарья Мельникова призналась, что оставила детей