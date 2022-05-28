Анастасия Мельникова рассказала о пластике

Актриса Анастасия Мельникова жестко высказалась о критике ее внешности. После перенесенного ковида внешность Анастасии Мельниковой изменилась — звезда «Улиц разбитых фонарей» заметно прибавила в весе. Вместо поддержки любопытные атакуют актрису хамскими вопросами, мол, почему ее формы округлились? Артистка не выдержала и ответила на нападки. Анастасия Мельникова не понимает, почему публику так заботит ее внешний вид. Актрисе поступают сообщения о том, что она не выглядит как раньше — подобная дерзость злит звезду, ведь она не пользуется услугами хирургов, а стареет естественным путем. «У меня спросили, почему я постарела и растолстела... Конечно, все с возрастом молодеют, худеет, одна я старею и полнею! Я дико переживаю из-за того, что у меня отеки, меня выводит из себя, когда что-то не то с кожей, когда цвет не тот. Все это бесит! Но пластические операции делать никогда не буду — пусть будет обезьянье лицо. Пусть будут морщины, но не будет стыдно, что я надутая кукла», — сказала 52-летняя артистка в интервью на «Центральном телевидении».Анастасия Мельникова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В прошлом году Мельникова тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. Возможно, болезнь отразилась на внешности актрисы. К слову, Анастасия не зациклена на своем виде, ей не до этого. «Я в родном Театре имени Комиссаржевской служу уже 28 лет! Сейчас у меня в среднем пять спектаклей в месяц. Чаще не получается, потому что уже десять лет в режиме «24 на 7» я депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Благодаря этой работе у меня произошла полная переоценка ценностей... Недавно коллега-актриса сказала мне: «Да ты всего пять спектаклей в месяц играешь, а я — двадцать!» Я девочка не злая, но тут не выдержала и ответила: «А ты посиди на приемах три раза в неделю, послушай людей, которые к тебе приходят со своей бедой, совсем не похожей на те, что переживают герои пьес... А после этого попробуй еще выйти на сцену и что-то сыграть». У меня просто сердце разрывается, практически каждый прием заканчивается валокордином, если не капельницей», — ранее откровенничала звезда сериалов.