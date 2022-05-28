Анастасия Волочкова высказалась о бедном любовнике
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Анастасия Волочкова высказалась о бедном любовнике

Анастасия Волочкова высказалась о бедном любовнике
Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своей личной жизни.   Звезда балета не любит проводить отпуск в одиночестве. Зимние каникулы балерина встретила в объятиях банщика Сергея, а весну решила проводить в компании загорелого иностранца. Звезда хвастается, что бойфренд невероятно богат. В Сети же шепчутся: он — простой таксист, который пользуется деньгами влюбленной блондинки. Когда-то Анастасию Волочкову можно было увидеть в компании неприлично богатых кавалеров. В списке ее амурных побед: миллиардер Сулейман Керимов, бизнесмен Игорь Вдовин... Теперь же артистка встречается с простыми мужчинами. Недавно балерина рассталась с банщиком Сергеем, которому оплачивала... даже сигареты.
Анастасия Волочкова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ну а новый избранник артистки, по слухам, обыкновенный таксист из Азербайджана. Однако сама Волочкова смеется над подобными предположениями. «Я всегда окружена вниманием мужчин. И вправе сама выбирать, с кем отношения выстраивать, как, на какой период и когда их завершать. Просто у многих нет своей личной жизни, поэтому эти «люди» ущербные начинают выслеживать и подсчитывать количество моих мужчин. Поверьте, у меня есть и могущественные поклонники, и не обладающие большим количеством денег», — заявила звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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