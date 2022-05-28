Андрей Макаревич посла россиян

Певец Андрей Макаревич жестко высказался о тех, кто носит букву Z. Артист в программе «Настоящее время» выругался на тех, кто пишет букву Z. «Зачем мне их понимать? Мне неинтересно их анализировать. Столько интересных вещей на свете, а я буду их анализировать», сказал Андрей Макаревич.Андрей Макаревич с женой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Андрея Макаревича, он рад, что Форум свободной культуры проходит в этом году в Израиле. «Я получаю колоссальное наслаждение, что слушаю тех, кто здесь собрался. Вот они мне интересны. Всю жизнь были интересны. Есть возможность послушать их. А кто пишет букву Z — да пошли они в ж…», — заявил Андрей Макаревич. Напомним, что Андрей Макаревич уехал в Израиль. Оттуда он не раз делал гневные заявления в адрес соотечественников.