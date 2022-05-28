Бари Алибасов женился на молодой помощнице
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Бари Алибасов женился на молодой помощнице

Бари Алибасов женился на молодой помощнице
Ходят слухи, что Бари Алибасов в очередной раз отправился в ЗАГС. Сегодня, как утверждал ряд источников, Бари Алибасов должен был жениться на своей молодой помощнице Елене. Якобы у пары случился яркий роман и влюбленные решили долго не тянуть с созданием семьи. Новость о грядущем торжестве появилась накануне вечером, а уже на следующий день обросла массой подробностей. Сначала комментарий о свадьбе дал сын Алибасова, который порадовался за отца, но был разочарован тем, что не получил приглашение. Затем актер Станислав Садальский написал о том, что Алибасова со свадьбой успела поздравить его бывшая жена Лидия Федосеева-Шукшина. «Экс-жена поздравила брачующихся, послала 150 000 рублей откупных и по видеосвязи пожелала невесте переписать свою квартиру на Бари», — написал Садальский.
Бари Алибасов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Буквально час назад в Сети появился комментарий самой «невесты», которая о планируемом замужестве узнала от журналистов. Оказалось, что свадьбы не будет. Елена заявила, что долго смеялась над новостями в прессе. Она подчеркнула, что если бы она решилась выйти замуж за Алибасова, то «никто бы об этом не узнал». При этом, она не стала отрицать, что её связывают с продюсером романтические отношения. «Это просто смешно, честное слово! Мы об этом узнали самые последние, ржали до упаду. Не надо быть повторюшками. Если бы мы хотели это сделать, поверьте, никто бы об этом не узнал», — цитирует Елену источник Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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