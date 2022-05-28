Давид Манукян высказался о нападках Ольги Бузуовой
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Давид Манукян высказался о нападках Ольги Бузуовой

Давид Манукян высказался о нападках Ольги Бузуовой
Певец Давид Манукян рассказал о слухах о себе. Ольга Бузова в последние годы постоянно поливает грязью своих бывших. Многие поклонники заметили, что жажда мести настолько захватила звезду, что выглядит она порой нелепо. Недавно на одной из премий телеведущая уколола своего бывшего парня Даву и его новую избранницу Мари Краймбрери — за что, непонятно. Тем не менее, пока певица разглагольствовала оскорбительные эпитеты, и рэпер, и Мари сидели в зале. На премии RU.TV журналисты спросили репера, как он реагирует на весь этот цирк.
Ольга Бузова и Давид Манукян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Это все пройденный этап! Я об этом не думаю и не вспоминаю!» – категорично заявил Манукян. Кстати, свой роман с Мари Дава упорно не подтверждает. Хотя журналисты часто видят их вместе. «Кто вам сказал, что мы встречаемся? Пишут? Да про меня, что только не пишут. Недавно прочитал, что я, оказывается, бороду крашу», — отнекивается блогер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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