Друг Ирины Аллегровой обнародовал ее неприятную тайну

70-летняя певица Ирина Аллегрова вот уже много лет выходит на сцену с пышной белокурой шевелюрой. Ирину Аллегрову аудитория узнает не только по ее камзолу, в котором она залихватски исполняет хит «Шальная императрица», но и по густой шевелюре. Но, как оказалось, с последним у артистки большие проблемы. На самом деле певица долгие годы носит парики, под которыми скрывает остатки своих собственных волос. Некрасивую тайну звезды раскрыл ее прежде близкий друг, Александр Богданович.Ирина Аллегрова Музыкант рассказал, что в свое время исполнительница пострадала от непрофессионализма парикмахера, который переусердствовал с превращением ее в блондинку и передержал раствор на голове знаменитости. В результате Ирина чуть ли не полностью лишилась естественной шевелюры, и пришлось скрывать поредевшие волосы под париками. Неприятное происшествие при этом нисколько не отразилось на популярности Аллегровой. «Помогают ей в этом ее отличные данные — потрясающий голос, шикарное тело, бюст и, конечно же, хорошие парички, которые ей очень идут», — непонятно с какой целью пустился в откровения Богданович с изданием «Собеседник». Вряд ли 70-летняя артистка будет ему за это благодарна, хотя информация и не нова.